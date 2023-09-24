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Тренер назвав найгіршу кашу для сніданку, яка дуже популярна серед українців

Чи корисно їсти каші на сніданок (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Каші є популярною стравою на сніданок серед українців. Але деякі види є абсолютно не корисними й навіть можуть сприяти набору зайвої ваги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку тренера Юрія Попка в Istagram.

Чи корисні каші на сніданок

"У більшості випадків це поганий варіант для сніданків, особливо, якщо це каші швидкого приготування, а з додаванням сухофруктів, сиропів, цукру, меду - це є 100% рафінований вуглевод. Через пів години, максимум через годину ви будете голодні, бо цей продукт дуже швидко перетравлюється. До того ж з такого сніданку ваш організм не отримає корисних мікроелементів", - каже тренер.

При цьому він наголошує, що зовсім інша справа, коли мова йде про вівсяну кашу, яку треба варити 20 хв., або ж гречку. Якщо додати туди топлене масло ГХІ чи оливкову олію, то вони будуть корисними.

"Також слід додати до каші білок, наприклад яйця. Або зваріть кашу не на воді, а на кістковому бульйоні, він багатий амінокислотним складом. А якщо додасте ще й тарілку зелені, то це вже можна назвати повноцінним збалансованим сніданком, в якому присутні складні вуглеводи, білки, жири, клітковина", - пояснює Попко. 

Він радить звертати увагу на упаковку та читати етикетку каш, збалансовувати їжу по макронутрієнтам, тоді не відчуватимете голоду.

Такі сніданки як мюсі, бутерброди з білого хліба, булки, соки, фреші, ковбаски, сосиски - це продукти багаті на цукор та жири низької якості. 

Чи можна їсти солодкі сніданки

"Якщо іноді вам хочеться солодких сніданків, то зваріть собі каші і додайте горіхів - це будуть жири. Якщо додасте кисломолочний сир - це буде білок, а якщо всипите ягоди чи подрібнені фрукти - це буде клітковина", - каже тренер.

Він також наголошує, що сніданок не варто пропускати, але можна коригувати час, коли вам зручно його їсти.

Тренер також радить вибирати на сніданок цілозернові каші, або ж бутерброди з хлібом з цільного зерна. Корисно також готувати сирники та вівсяні млинці з додаванням протеїну. 

 

Раніше ми писали про те, які солодощі є корисними - список від експерта.

Читайте також про те, як урізноманітнити омлет на сніданок.

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