Тренер назвал самую худшую кашу для завтрака, которая очень популярна среди украинцев

Полезны ли каши на завтрак

"В большинстве случаев это плохой вариант для завтраков, особенно, если это каши быстрого приготовления, а с добавлением сухофруктов, сиропов, сахара, меда - это 100% рафинированный углевод. Через пол часа, максимум через час вы будете голодны, потому что этот продукт очень быстро переваривается. К тому же из такого завтрака ваш организм не получит полезные микроэлементы", - говорит тренер.

При этом он отмечает, что совсем другое дело, когда речь идет об овсяной каше, которую нужно варить 20 минут, или гречку. Если добавить туда топленое масло ГХИ или оливковое масло, они будут полезны.

"Также следует добавить к каше белок, например яйца. Или сварите кашу не на воде, а на костном бульоне, он богат аминокислотным составом. А если добавите еще и тарелку зелени, то это уже можно назвать полноценным сбалансированным завтраком, в котором присутствуют сложные углеводы, белки, жиры и клетчатка", - объясняет Попко.

Он советует обращать внимание на упаковку и читать этикетку каш, сбалансировать пищу по макронутриентам, тогда не будете чувствовать голода.

Такие завтраки как мюси, бутерброды из белого хлеба, булки, соки, фреши, колбаски, сосиски - это продукты богатые сахаром и жирами низкого качества.

Можно ли есть сладкие завтраки

"Если иногда вам хочется сладких завтраков, то сварите себе каши и добавьте орехов - это будут жиры. Если добавите кисломолочный сыр - это будет белок, а если усыпите ягоды или измельченные фрукты - это будет клетчатка", - говорит тренер.

Он также отмечает, что завтрак не следует пропускать, но можно корректировать время, когда вам удобно его есть.

Тренер также советует выбирать на завтрак цельнозерновые каши, или бутерброды с хлебом из цельного зерна. Полезно также готовить сырники и овсяные блинчики с добавлением протеина.