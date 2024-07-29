Тренер назвала 3 способи, які не допоможуть виправити поставу та навіть нашкодять

Правильна постава - запорука привабливої зовнішності, а також здоров'я хребта та внутрішніх органів. Однак похвалитися нею може далеко не кожен. Є деякі поради, які можуть лише нашкодити спині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
Постава - це відхилення природного положення тулуба від норми через порушення фізіологічних вигинів хребта (кіфоз, лордоз, сколіоз). Ця проблема не вважається хворобою, проте є провокуючим фактором для розвитку патологій внутрішніх органів.
Посилення чи згладжування вигинів хребта веде до зміщення органів, стискання тканин та розвитку серйозних проблем зі здоров'ям.
До основних причин порушення постави відносять:
Запідозрити порушення постави можна навіть самостійно за такими ознаками:
Йога може допомогти зменшити болі, прибрати спазми.
Однак, для виправлення постави цього замало, потрібен комплексний підхід.
За словами тренера, такі корсети можна носити тільки за призначенням і під контролем лікаря.
Безконтрольне самостійне носіння корсета може призвести до ослаблення мʼяз спини і тоді без корсета спина може перестати нормально підтримувати тіло.
Часто люди кажуть собі: "ну все, тепер буду ходити з рівною поставою!"
Але зазвичай, людям з поганою поставою важко рівно ходити, адже виникають болі в спині. Вирішити це допоможуть спеціальні вправи для зміцнення спини.
Тренер зазначила, що мати рівну поставу і ходити із рівною поставою - не одне й те саме.
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