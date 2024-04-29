ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спина боліти не буде: 8 способів, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям

Понеділок 29 квітня 2024 18:33
UA EN RU
Спина боліти не буде: 8 способів, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям Що робити, щоб не боліла спина (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні фізичні вправи і фізична активність можуть зробити дива із вашим здоров’ям та тілом. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету, остеопорозу, а також безлічі інших захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.

Що варто робити

Лікарі розповіли, що рух є ключовою умовою для схуднення та підтримки здорової ваги. Також поліпшує інтелектуальні здібності та знижує ризик інсульту.

Також попри всі ці переваги для здоров’я, хорошого самопочуття і гарного зовнішнього вигляду, лише близько 1% людей в Україні отримують достатні фізичні навантаження або використовують свій вільний час для фізичної активності.

Важливо, що шанс виправити ситуацію завжди є, головне почати щось робити.

Щоб підвищити рухливість, допоможуть такі поради:

  • робіть просту ранкову зарядку
  • під час робочого дня мінімально розминайтесь
  • вставайте і ходіть, виконуйте кілька присідань
  • підіймайтесь сходами замість ліфта
  • їдьте на роботу на велосипеді. Не забувайте про безпеку, дотримуйтесь правил дорожнього руху
  • слідкуйте за поставою протягом всього дня, тримайте спину рівно
  • регулярно ходіть на масаж
  • запишіться на розтяжку або робіть вправи на розтяжку вдома. Ці вправи нормалізують кровообіг у всьому тілі. Особливу увагу приділіть розтяжці спини

Рівень здоров’я та фізичного навантаження у кожного має бути різний, тому перед тим як починати, поцікавтесь у лікаря, якого роду навантаження вам дозволені.

Коли негайно йти до лікаря

Практично неможливо самому розібратися, чому болить спина в попереку, але є явні ознаки того, що ситуація потребує негайного звернення до лікаря. Серед них:

  • різкий біль у спині, поперек гостро напружений або заблокований
  • попередня травма
  • біль у спині з онімінням промежини
  • біль у спині після сну, що посилюється вранці
  • локалізація болю в кількох місцях одночасно
  • болі в попереку супроводжує оніміння ноги, паху, стопи, стегна, сідниці

Варто знати, що адекватне та своєчасне лікування болю в спині дозволить пацієнтові зберегти працездатність та уникнути ускладнень.

Раніше ми повідомляли про 5 найефективніших вправ ЛФК для хребта.

Також ми писали, з якими хворобами хребта звільняють від мобілізації.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Лікарі
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО