Спина боліти не буде: 8 способів, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям

Регулярні фізичні вправи і фізична активність можуть зробити дива із вашим здоров’ям та тілом. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету, остеопорозу, а також безлічі інших захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.

Що варто робити

Лікарі розповіли, що рух є ключовою умовою для схуднення та підтримки здорової ваги. Також поліпшує інтелектуальні здібності та знижує ризик інсульту.

Також попри всі ці переваги для здоров’я, хорошого самопочуття і гарного зовнішнього вигляду, лише близько 1% людей в Україні отримують достатні фізичні навантаження або використовують свій вільний час для фізичної активності.

Важливо, що шанс виправити ситуацію завжди є, головне почати щось робити.

Щоб підвищити рухливість, допоможуть такі поради:

робіть просту ранкову зарядку

під час робочого дня мінімально розминайтесь

вставайте і ходіть, виконуйте кілька присідань

підіймайтесь сходами замість ліфта

їдьте на роботу на велосипеді. Не забувайте про безпеку, дотримуйтесь правил дорожнього руху

слідкуйте за поставою протягом всього дня, тримайте спину рівно

регулярно ходіть на масаж

запишіться на розтяжку або робіть вправи на розтяжку вдома. Ці вправи нормалізують кровообіг у всьому тілі. Особливу увагу приділіть розтяжці спини

Рівень здоров’я та фізичного навантаження у кожного має бути різний, тому перед тим як починати, поцікавтесь у лікаря, якого роду навантаження вам дозволені.

Коли негайно йти до лікаря

Практично неможливо самому розібратися, чому болить спина в попереку, але є явні ознаки того, що ситуація потребує негайного звернення до лікаря. Серед них:

різкий біль у спині, поперек гостро напружений або заблокований

попередня травма

біль у спині з онімінням промежини

біль у спині після сну, що посилюється вранці

локалізація болю в кількох місцях одночасно

болі в попереку супроводжує оніміння ноги, паху, стопи, стегна, сідниці

Варто знати, що адекватне та своєчасне лікування болю в спині дозволить пацієнтові зберегти працездатність та уникнути ускладнень.