Тренер назвала 3 способа, которые не помогут исправить осанку и даже навредят

Причины нарушения осанки

Осанка - это отклонение естественного положения туловища от нормы из-за нарушения физиологических изгибов позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз). Эта проблема не считается болезнью, но является провоцирующим фактором для развития патологий внутренних органов.

Усиление или сглаживание изгибов позвоночника ведет к смещению органов, сжатию тканей и развитию серьезных проблем со здоровьем.

К основным причинам нарушения осанки относят:

длительное пребывание в неестественном положении

неправильная поза при сидении за столом

травмы спины, шеи

перенос некоторых инфекционных заболеваний

плоскостопие (из-за неправильного распределения нагрузки на позвоночник со временем происходит нарушение осанки)

дисплазия тазобедренных суставов

Заподозрить нарушение осанки можно даже самостоятельно по следующим признакам:

сутулость

округлость или избыточная плоскость спины

выдвинутая вперед шея

выраженный изгиб в области поясницы

Что не поможет исправить осанку

Упражнения йоги

Йога может помочь снизить боли, убрать спазмы.

Однако для исправления осанки этого мало, нужен комплексный подход.

Носить корригирующие корсеты

По словам тренера, такие корсеты можно носить только по назначению и под контролем врача.

Бесконтрольное самостоятельное ношение корсета может привести к ослаблению мышц спины и тогда без корсета спина может перестать нормально поддерживать тело.

Просто выровняться

Часто люди говорят себе: "ну все, теперь буду ходить с ровной осанкой!"

Но обычно людям с плохой осанкой трудно ровно ходить, ведь возникают боли в спине. Решить это помогут специальные упражнения по укреплению спины.

Тренер отметила, что иметь равную осанку и ходить с ровной осанкой - не одно и то же.