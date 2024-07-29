Тренер назвала 3 способа, которые не помогут исправить осанку и даже навредят

Правильная осанка - залог привлекательной внешности, а также здоровье позвоночника и внутренних органов. Однако похвастаться ею может далеко не каждый. Есть некоторые советы, которые могут только навредить спине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.
Осанка - это отклонение естественного положения туловища от нормы из-за нарушения физиологических изгибов позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз). Эта проблема не считается болезнью, но является провоцирующим фактором для развития патологий внутренних органов.
Усиление или сглаживание изгибов позвоночника ведет к смещению органов, сжатию тканей и развитию серьезных проблем со здоровьем.
К основным причинам нарушения осанки относят:
Заподозрить нарушение осанки можно даже самостоятельно по следующим признакам:
Йога может помочь снизить боли, убрать спазмы.
Однако для исправления осанки этого мало, нужен комплексный подход.
По словам тренера, такие корсеты можно носить только по назначению и под контролем врача.
Бесконтрольное самостоятельное ношение корсета может привести к ослаблению мышц спины и тогда без корсета спина может перестать нормально поддерживать тело.
Часто люди говорят себе: "ну все, теперь буду ходить с ровной осанкой!"
Но обычно людям с плохой осанкой трудно ровно ходить, ведь возникают боли в спине. Решить это помогут специальные упражнения по укреплению спины.
Тренер отметила, что иметь равную осанку и ходить с ровной осанкой - не одно и то же.
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