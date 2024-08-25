UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джерело білку та майже без жиру. Тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт

Фото: Мандяк розповів про користь тунця у власному соку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Людині, яка хоче схуднути чи просто підтримувати себе у хорошій формі, потрібно на кожен кілограм ваги отримувати з їжі 1,5 грама білка. Білок ситний, засвоюється з колосальними енерготратами та допомагає зберегти маскулатуру.

Який продукт забезпечить організм білком та дуже корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чому тунець - корисний білковий продукт?

В 100 грамах тунця у власному соку 25 грамів білка. 

До речі, білок складається з 20 амінокислот, 8 з яких незамінні, тому важливо, щоб  їжа давала людині 8 з них в оптимальній кількості і в оптимальній пропорції.

За словами експерта, білок з тунця у власному соку засвоюється на колосальних 95%. 

Також Віктор навів приклад про склад білку у картоплі.

"Якщо це картопля варена, то той білок тобі обійдеться в добру 1000 калорій, а якщо "фрі", то цілих 4000", - уточнив він.

Тунець у власному соку дасть людині  25 грамів білка разом з всього 110 калоріями. Це одне з найменш калорійних джерел білка (1 г білка ціною 4,5 калорії), яке можна порівняти з курячою грудкою.

Саме  в тунці у власному соку вкрай мало жиру.

Також варто розуміти, що консерви з олією - не підходять.

"Не переплутайте "тунець у власному соку" з "тунцем в олії". Тунець в олії - то, звісно, не посланець диявола, але олія робить цей прекрасний продукт ні разу не дієтичним", - резюмував Мандзяк.

 

До цього, тренер відповів на найпопулярніше питання, скільки треба пити води.

Нагадаємо, тренер Мандзяк пояснив, як правильно розрахувати "нормальну" вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа