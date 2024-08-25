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Источник белка и почти без жира. Тренер Мандзяк назвал суперздоровый для организма продукт

Фото: Мандяк рассказал о пользе тунца в собственном соке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Человеку, который хочет похудеть или просто поддерживать себя в хорошей форме, нужно на каждый килограмм веса получать из пищи 1,5 г белка. Белок сытный, усваивается с колоссальными энерготратами и помогает сберечь маскулатуру.

Какой продукт обеспечит организм белком и очень полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Почему тунец - полезный белковый продукт?

В 100 г тунца в собственном соку 25 г белка. 

Кстати, белок состоит из 20 аминокислот, 8 из которых незаменимы, поэтому важно, чтобы еда давала человеку 8 из них в оптимальном количестве и оптимальной пропорции.

По словам эксперта, белок из тунца в собственном соке усваивается на колоссальных 95%.

Также Виктор привел пример о составе белка в картофеле.

"Если это картофель вареный, то тот белок тебе обойдется в хорошую 1000 калорий, а если "фри", то целых 4000", - уточнил он.

Тунец в своем соке даст человеку 25 граммов белка вместе с всего 110 калориями. Это один из наименее калорийных источников белка (1 г белка ценой 4,5 калории), сравнимый с куриной грудкой.

Именно в тунце в собственном соку крайне мало жира.

Также следует понимать, что консервы с маслом – не подходят.

"Не перепутайте "тунец в собственном соку" с "тунцем в масле". Тунец в масле - это, конечно, не посланник дьявола, но масло делает этот прекрасный продукт ни разу не диетическим", - резюмировал Мандзяк.

 

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос, сколько нужно пить воды.

Напомним, тренер Мандзяк объяснил, как правильно рассчитать "нормальный" вес.

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