Трендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчина
Ніщо так не прикрасить образ і зробить його по-справжньому особливим, як вдало підібрані прикраси. Стиліст показала трендові прикраси, які доповнять будь-який вихід.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Стильні прикраси
За словами експерта, цього сезону у фокусі уваги акцентні та яскраві прикраси.
Зокрема, в тренді перлин у всіх варіантах. Намиста з перлин за десятки років стали своєрідною класикою серед прикрас. Вони додають дрібку елегантності та вишуканості, стають головним акцентом у вечірньому образі.
Прикраси з самоцвітів у вигляді браслетів та багатоярусних намист знову актуальні.
Стиліст зазначила, що прикраси на сумки з тих же перлин, ланцюжків та кольорових камінців - просто must have цього літа.
Так само актуальними будуть масивні чокери, браслети та каблучки. Довгі ланцюжки з кулонами знову тріумфально повернулись у моду і доповнюють будь-який базовий гардероб.
"Міксувати золото і срібло не тільки можна, а потрібно", - додала Наталія Москаленко.
Стиліст показала трендові прикраси 2024 року (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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