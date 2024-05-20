Трендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчина

Ніщо так не прикрасить образ і зробить його по-справжньому особливим, як вдало підібрані прикраси. Стиліст показала трендові прикраси, які доповнять будь-який вихід.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Стильні прикраси

За словами експерта, цього сезону у фокусі уваги акцентні та яскраві прикраси.

Зокрема, в тренді перлин у всіх варіантах. Намиста з перлин за десятки років стали своєрідною класикою серед прикрас. Вони додають дрібку елегантності та вишуканості, стають головним акцентом у вечірньому образі.

Прикраси з самоцвітів у вигляді браслетів та багатоярусних намист знову актуальні.

Стиліст зазначила, що прикраси на сумки з тих же перлин, ланцюжків та кольорових камінців - просто must have цього літа.

Так само актуальними будуть масивні чокери, браслети та каблучки. Довгі ланцюжки з кулонами знову тріумфально повернулись у моду і доповнюють будь-який базовий гардероб.

"Міксувати золото і срібло не тільки можна, а потрібно", - додала Наталія Москаленко.

Стиліст показала трендові прикраси 2024 року (фото: instagram.com/nata_moskalenko)