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Трендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчина

Понеділок 20 травня 2024 10:48
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Трендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчина Стиліст показала модні прикраси 2024 (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Ніщо так не прикрасить образ і зробить його по-справжньому особливим, як вдало підібрані прикраси. Стиліст показала трендові прикраси, які доповнять будь-який вихід.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Стильні прикраси

За словами експерта, цього сезону у фокусі уваги акцентні та яскраві прикраси.

Зокрема, в тренді перлин у всіх варіантах. Намиста з перлин за десятки років стали своєрідною класикою серед прикрас. Вони додають дрібку елегантності та вишуканості, стають головним акцентом у вечірньому образі.

Прикраси з самоцвітів у вигляді браслетів та багатоярусних намист знову актуальні.

Стиліст зазначила, що прикраси на сумки з тих же перлин, ланцюжків та кольорових камінців - просто must have цього літа.

Так само актуальними будуть масивні чокери, браслети та каблучки. Довгі ланцюжки з кулонами знову тріумфально повернулись у моду і доповнюють будь-який базовий гардероб.

"Міксувати золото і срібло не тільки можна, а потрібно", - додала Наталія Москаленко.

Трендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаТрендові прикраси 2024: стиліст показала, на що повинна звернути увагу кожна дівчинаСтиліст показала трендові прикраси 2024 року (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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