Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Сонцезахисні окуляри частково блокують ультрафіолет і видимі сонячні промені, зберігаючи здоров'я очей. До того ж часто вони використовуються в якості аксесуара для створення стильного образу. Варто знати, як підібрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя, щоб вони гармонійно виглядали.

Про це повідомила стиліст Тетяна Гулевата в Instagram .

Кругле обличчя

За словами фахівця, людям з круглою формою обличчя не підійдуть круглі окуляри.

Краще надати перевагу таким формам: трапецієвидні, "котячі очі", прямокутні, wayfarer (класичні окуляри прямокутної форми з чітким рівним контуром), авіатори.

Як вибрати окуляри для круглої форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Обличчя-трикутник

Довжина трикутного лиця, як правило, трохи більша, ніж ширина. Головне завдання окулярів - розширити нижню частину обличчя. Для цього рекомендується вибирати моделі з широкою верхньою частиною і великою оправою.

Можна надати перевагу таким формам: авіатори та wayfarer. Важливо уникати гострих кутів.

Трикутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Квадратна форма

Ширина і довжина квадратного обличчя майже однакова. При виборі окулярів слід врахувати, що квадратні і прямокутні форми будуть виглядати занадто великими.

Рекомендується віддати перевагу заокругленим рамкам, які допоможуть візуально пом'якшити і збалансувати строгі лінії лиця.

Найкраще обрати такі форми: круглі, авіатори, "котячі очі". Уникайте квадратних, прямокутних та масивних оправ

Квадратна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Грушоподібне обличчя

Для такої форми найкраще підійдуть трапецієвидні окуляри, "котячі очі", та будь-які оправи звужені до низу.

Грушеподібна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Прямокутна форма обличчя

Людям з довгастим прямокутним лицем підійдуть масивні окуляри, що візуально розширять його і зроблять більш пропорційним.

Вибирайте оправи з яскравими елементами та уникайте вузьких форм

Прямокутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Овальне обличчя

Людям з овальною формою обличчя при виборі окулярів важливо зберегти натуральні пропорції. Варто уникати моделей із занадто широкими і масивними оправами.

Як вибрати сонцезахисні окуляри для овальної форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)