Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя
Сонцезахисні окуляри частково блокують ультрафіолет і видимі сонячні промені, зберігаючи здоров'я очей. До того ж часто вони використовуються в якості аксесуара для створення стильного образу. Варто знати, як підібрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя, щоб вони гармонійно виглядали.
Про це повідомила стиліст Тетяна Гулевата в Instagram.
Кругле обличчя
За словами фахівця, людям з круглою формою обличчя не підійдуть круглі окуляри.
Краще надати перевагу таким формам: трапецієвидні, "котячі очі", прямокутні, wayfarer (класичні окуляри прямокутної форми з чітким рівним контуром), авіатори.
Як вибрати окуляри для круглої форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
Обличчя-трикутник
Довжина трикутного лиця, як правило, трохи більша, ніж ширина. Головне завдання окулярів - розширити нижню частину обличчя. Для цього рекомендується вибирати моделі з широкою верхньою частиною і великою оправою.
Можна надати перевагу таким формам: авіатори та wayfarer. Важливо уникати гострих кутів.
Трикутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
Квадратна форма
Ширина і довжина квадратного обличчя майже однакова. При виборі окулярів слід врахувати, що квадратні і прямокутні форми будуть виглядати занадто великими.
Рекомендується віддати перевагу заокругленим рамкам, які допоможуть візуально пом'якшити і збалансувати строгі лінії лиця.
Найкраще обрати такі форми: круглі, авіатори, "котячі очі". Уникайте квадратних, прямокутних та масивних оправ
Квадратна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
Грушоподібне обличчя
Для такої форми найкраще підійдуть трапецієвидні окуляри, "котячі очі", та будь-які оправи звужені до низу.
Грушеподібна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
Прямокутна форма обличчя
Людям з довгастим прямокутним лицем підійдуть масивні окуляри, що візуально розширять його і зроблять більш пропорційним.
Вибирайте оправи з яскравими елементами та уникайте вузьких форм
Прямокутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
Овальне обличчя
Людям з овальною формою обличчя при виборі окулярів важливо зберегти натуральні пропорції. Варто уникати моделей із занадто широкими і масивними оправами.
Як вибрати сонцезахисні окуляри для овальної форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)
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