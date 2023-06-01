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Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

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Четвер 01 червня 2023 09:53
Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя Як вибрати сонцезахисні окуляри (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сонцезахисні окуляри частково блокують ультрафіолет і видимі сонячні промені, зберігаючи здоров'я очей. До того ж часто вони використовуються в якості аксесуара для створення стильного образу. Варто знати, як підібрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя, щоб вони гармонійно виглядали.

Про це повідомила стиліст Тетяна Гулевата в Instagram.

Кругле обличчя

За словами фахівця, людям з круглою формою обличчя не підійдуть круглі окуляри.

Краще надати перевагу таким формам: трапецієвидні, "котячі очі", прямокутні, wayfarer (класичні окуляри прямокутної форми з чітким рівним контуром), авіатори.

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчяЯк вибрати окуляри для круглої форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Обличчя-трикутник

Довжина трикутного лиця, як правило, трохи більша, ніж ширина. Головне завдання окулярів - розширити нижню частину обличчя. Для цього рекомендується вибирати моделі з широкою верхньою частиною і великою оправою.

Можна надати перевагу таким формам: авіатори та wayfarer. Важливо уникати гострих кутів.

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчяТрикутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Квадратна форма

Ширина і довжина квадратного обличчя майже однакова. При виборі окулярів слід врахувати, що квадратні і прямокутні форми будуть виглядати занадто великими.

Рекомендується віддати перевагу заокругленим рамкам, які допоможуть візуально пом'якшити і збалансувати строгі лінії лиця.

Найкраще обрати такі форми: круглі, авіатори, "котячі очі". Уникайте квадратних, прямокутних та масивних оправ

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчяКвадратна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Грушоподібне обличчя

Для такої форми найкраще підійдуть трапецієвидні окуляри, "котячі очі", та будь-які оправи звужені до низу.

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Грушеподібна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Прямокутна форма обличчя

Людям з довгастим прямокутним лицем підійдуть масивні окуляри, що візуально розширять його і зроблять більш пропорційним.

Вибирайте оправи з яскравими елементами та уникайте вузьких форм

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчяПрямокутна форма обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Овальне обличчя

Людям з овальною формою обличчя при виборі окулярів важливо зберегти натуральні пропорції. Варто уникати моделей із занадто широкими і масивними оправами.

Будуть ідеально підходити: як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Як вибрати сонцезахисні окуляри для овальної форми обличчя (instagram.com/gulevatatanja)

Раніше ми повідомляли, як правильно вибрати дитині сонцезахисні окуляри.

Також ми писали, як легко позбутися подряпин на лінзах окулярів.

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