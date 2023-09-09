Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону

Стилістка каже, що взуття може стати завершальною частиною образу, доповнивши його або додавши стильний акцент. Стилістка радить придивлятися до деталей на взутті цього сезону. Особливо популярні платформа, колір, блиск і відкритий носок.

Mery Jane та балетки

Експерт розповіла, якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте варіанти з камінням, блискітками, металевими елементами.

Стильне взуття на осінь (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Лофери

Модними у цьому сезоні також будуть лофери у класичному вигляді, на тонкій підошві у чоловічому стилі. Також з чоловічого гардероба актуальні дербі, оксфорди та броги.

Лофери будуть в моді в 2023 році (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Ботфорти

Високі чоботи мають висоту до середини стегна та вище та щільні по нозі. Традиційна модель для осінньої пори.

Ботфорти будуть в моді 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Чоботи з широкими напусками

Стиліст каже, що це одночасно стильний і практичний варіант. Таке взуття дуже оригінальне та може сподобатись не всім.

Також варто звернути увагу на взуття з хутром. Вже багато брендів показали подібне взуття у своїх колекціях.

Модне взуття на осінь 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

"Домашній стиль"

Якщо шукаєте зручність, то зверніть увагу на біркенштоки, мюлі, клоги. У комбінації зі шкарпетками вийде теплий та затишний образ.

Модне взуття на осінь 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Чоботи в стилі 90-х

Такі моделі зазвичай із щільним верхом, прилеглим до ноги, а також чоботи у вигляді панчохи і шкарпеток із тонкої шкіри, текстилю та сітки.

Яке взуття буде модним у 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Кросівки

Таке взуття в стилі ретро і "нормкор" особливо популярне серед молоді. Це мабуть, один із найпрактичніших трендів сезону.

Які кросівки обрати на осінь (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)