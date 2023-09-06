Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь: фотоприклади

Коли на вулиці стає прохолодніше і сонце все менше радує око, потрібно активно готувати себе до холодного сезону, придивляючись до нових речей, взуття та аксесуарів. Тому саме час подивитися на найстильніші жіночі образи для повсякденного життя.

Найтрендовіші з них український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram .

Складайте образ з базового елементу

Стиліст радить почати з основи, такої як джинси, штани або однотонна трикотажна сукня.

"Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це", - зазначив Андре Тан.

До сукні чудові підійдуть черевички. В результаті образ виглядатиме ще цікавіше.

Модний образ на осінь з трикотажною сукнею (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Поєднуйте різні матеріали

Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте їх. Вони чудово комбінуються між собою в осінню пору року.

Такий базовий образ завжди буде підходити для будь-якої події.

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Доповнюйте образ аксесуарами

Андре Тан розповів, що саме аксесуари допомагають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та різноманітні прикраси.

Чудово поєднується светр, брюки та кеди. А зробити образ цікавим та стильним можна за допомогою золотих сережок-кілець.

Стильний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильне взуття

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки - це все стильні варіанти цієї осені.

Спідниця плісе чи мініспідниця в клітинку чудово поєднуються з лоферами та білими шкарпетками.

Модний осінній образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)