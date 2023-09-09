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Трендовая обувь осени: стилист показала, на что стоит обратить внимание в этом сезоне

Какая обувь на осень будет модной в этом сезоне (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стильная обувь - важный пункт в списке покупок в преддверии каждого нового сезона, ведь без ее невозможно представить ни один законченный образ. Поэтому стоит обратить внимание на стильные модели, которые скоро будут в моде.

Какие ботинки, сапоги и туфли оказались в трендах этой осенью, сообщила стилистка Анна Ляшенко в Instagram.

Стилистка говорит, что обувь может стать завершающей частью образа, дополнив ого или придав стильный акцент. Стилистка советует присматриваться к деталям на обуви этого сезона. Особенно популярны платформа, цвет, блеск и открытый носок.

Mery Jane и балетки

Эксперт рассказала, если хочется добавить в образ акцента, выбирайте варианты с камнями, блестками, металлическими элементами.

Стильная обувь на осень (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Лоферы

Модными в этом сезоне будут лоферы в классическом виде, на тонкой подошве в мужском стиле. Также из мужского гардероба актуальны дерби, оксфорды и броги.

Лоферы будут в моде в 2023 году (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Ботфорты

Высокие сапоги имеют высоту до середины бедра и выше и плотные по ноге. Традиционная модель для осеннего времени.

Ботфорты будут в моде 2023 года (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Сапоги с широкими напусками

Стилист говорит, что это одновременно стильный и практичный вариант. Такая обувь очень оригинальна и может понравиться не всем.

Также следует обратить внимание на обувь с мехом. Уже многие бренды показали подобную обувь в своих коллекциях.

Модная обувь на осень 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

"Домашний стиль"

Если ищете удобство, то обратите внимание на биркенштоки, мюли, клоги. В сочетании с носками получится теплый и уютный образ.

Модная обувь на осень 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Сапоги в стиле 90-х

Такие модели обычно с плотным верхом, прилегающим к ноге, а также сапоги в виде чулок и носков из тонкой кожи, текстиля и сетки.

Какая обувь будет модной в 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Кроссовки

Такая обувь в стиле ретро и "нормкор" особенно популярна среди молодежи. Это, пожалуй, один из самых практичных трендов сезона.

Какие кроссовки выбрать на осень (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Ранее Андре Тан показывал идеи стильных образов на осень, которые точно понравятся всем.

Также мы писали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще.

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