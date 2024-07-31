Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністю

Бежеві відтінки/oversize

Зверніть увагу на виріб такого фасону, оскільки він дозволить зробити трендовий аутфіт і при цьому не позбавлятиме вас комфорту. Додайте актуальне взуття, майку чи футболку, які вдало поєднаються з основною річчю.

Бежевий комбінезон (Фото: instagram.com/riko.406)

Темно-синій денім

Це - вічна класика, яка залишається на піку популярності і є бажаною серед модниць. Її "зірковість" полягає у тому, що вона дозволяє експериментувати зі стилем - від спортивного до більш вишуканого - все буде залежати від взуття та аксесуарів, які ви підберете.

Модний комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/99_cem.1981)

Квіткові принти

Якщо ж хочете чогось максимально легкого та жіночного, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Додайте зручні босоніжки, аксесуари та не забудьте про укладку.

Комбінезон з квітковим принтом (Фото: instagram.com/ga.th.er)

Яскраві принти

Якщо ж ви із тих, хто любить виділятися з натовпу та вражати своєю епатажністю, придивіться до цього вбрання. Оберіть комбінезон з тваринним принтом, підкресліть його білою футболкою, аксесуарами, а також зручним взуттям.

Білий - постійний тренд

Якщо білий - один із ваших улюблених кольорів, зверніть увагу на цю річ. Вона відмінно передає легкий літній настрій та дозволяє почуватися стильно і комфортно. Залишайте одну шлейку комбінезона непристебнутою, аби створити легкий ефект недбалості.

Білий модний комбінезон (Фото: instagram.com/_itz_atena)

Ще кілька варіантів

Також придивіться до деніму у дрібну білу полоску та білосніжного комбінезона, який по всій довжині оздоблений квітами. Такі речі дозволяють максимально фантазувати з образами та обирати щось собі під настрій. Головне - вдало підібрати інші елементи образу, аби він виглядав повноцінним та навіть багатошаровим.

Варіанти образів з комбінезонами (Фото: instagram.com/cahierdetendances)

Короткий комбінезон

Ще одна знахідка літнього сезону, яка дозволяє бути в тренді та стилізувати образи. Не бійтесь додавати футболки чи майки з принтами, а також яскраві сумочки, щоб розбавити вбрання насиченими відтінками.

Трендовий комбінезон (Фото: nstagram.com/llibbygardner)

Літній настрій

Нижче можете побачити ще один варіант, який відмінно підійде для вашого модного літа.

Яскравий комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/lucyandyak)