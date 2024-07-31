Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностью

Если вы вдруг еще не имеете в своем гардеробе практичного комбинезона, самое время это исправить. Эта вещь позволит вам легко "играть" с сочетаниями и, возможно, даже немного изменит ваш привычный стиль.
На какие фасоны следует обратить внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Обратите внимание на изделие такого фасона, поскольку оно позволит сделать трендовый аутфит и при этом не лишит вас комфорта. Добавьте актуальную обувь, майку или футболку, которые удачно будут сочетаться с основной вещью.
Это - вечная классика, которая остается на пике популярности и является желанной среди модниц. Ее "звездность" заключается в том, что она позволяет экспериментировать со стилем - от спортивного до более изысканного - все будет зависеть от обуви и аксессуаров, которые вы подберете.
Если хотите чего-то максимально легкого и женственного, обратите внимание на следующий возможный вариант. Добавьте удобные босоножки, аксессуары и не забудьте про укладку.
Если же вы из тех, кто любит выделяться из толпы и поражать своей эпатажностью, присмотритесь к этому наряду. Выберите комбинезон с животным принтом, подчеркните его белой футболкой, аксессуарами и удобной обувью.
Если белый - один из ваших любимых цветов, обратите внимание на эту вещь. Она отлично передает легкое летнее настроение и позволяет чувствовать себя стильно и комфортно. Оставляйте одну подтяжку комбинезона непристегнутой, чтобы создать легкий эффект небрежности.
Также присмотритесь к дениму в мелкую белую полоску и белоснежному комбинезону, который по всей длине украшен цветами. Такие вещи позволяют максимально фантазировать с образами и выбирать что-нибудь себе под настроение. Главное - удачно подобрать другие элементы образа, чтобы он выглядел полноценным и даже многослойным.
Еще одна находка летнего сезона, позволяющая быть в тренде и стилизовать образы. Не бойтесь добавлять футболки или майки с принтами, а также яркие сумочки, чтобы разбавить наряды насыщенными оттенками.
Ниже можете увидеть еще один вариант, который отлично подойдет для вашего модного лета.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных магазинов и блогеров: stefaniexlee, lucyandyak, libbygardner, cahierdetendances, _itz_atena, ga.th.er, 99_cem.1981, riko.406.