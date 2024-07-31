Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністю
Якщо ви раптом ще не маєте у своєму гардеробі практичного комбінезона, саме час це виправити. Ця річ дозволить вам легко "гратися" з поєднаннями та, можливо, навіть трохи змінить ваш звичний стиль.
На які фасони варто звернути увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Бежеві відтінки/oversize
Зверніть увагу на виріб такого фасону, оскільки він дозволить зробити трендовий аутфіт і при цьому не позбавлятиме вас комфорту. Додайте актуальне взуття, майку чи футболку, які вдало поєднаються з основною річчю.
Бежевий комбінезон (Фото: instagram.com/riko.406)
Темно-синій денім
Це - вічна класика, яка залишається на піку популярності і є бажаною серед модниць. Її "зірковість" полягає у тому, що вона дозволяє експериментувати зі стилем - від спортивного до більш вишуканого - все буде залежати від взуття та аксесуарів, які ви підберете.
Модний комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/99_cem.1981)
Квіткові принти
Якщо ж хочете чогось максимально легкого та жіночного, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Додайте зручні босоніжки, аксесуари та не забудьте про укладку.
Комбінезон з квітковим принтом (Фото: instagram.com/ga.th.er)
Яскраві принти
Якщо ж ви із тих, хто любить виділятися з натовпу та вражати своєю епатажністю, придивіться до цього вбрання. Оберіть комбінезон з тваринним принтом, підкресліть його білою футболкою, аксесуарами, а також зручним взуттям.
Білий - постійний тренд
Якщо білий - один із ваших улюблених кольорів, зверніть увагу на цю річ. Вона відмінно передає легкий літній настрій та дозволяє почуватися стильно і комфортно. Залишайте одну шлейку комбінезона непристебнутою, аби створити легкий ефект недбалості.
Білий модний комбінезон (Фото: instagram.com/_itz_atena)
Ще кілька варіантів
Також придивіться до деніму у дрібну білу полоску та білосніжного комбінезона, який по всій довжині оздоблений квітами. Такі речі дозволяють максимально фантазувати з образами та обирати щось собі під настрій. Головне - вдало підібрати інші елементи образу, аби він виглядав повноцінним та навіть багатошаровим.
Варіанти образів з комбінезонами (Фото: instagram.com/cahierdetendances)
Короткий комбінезон
Ще одна знахідка літнього сезону, яка дозволяє бути в тренді та стилізувати образи. Не бійтесь додавати футболки чи майки з принтами, а також яскраві сумочки, щоб розбавити вбрання насиченими відтінками.
Трендовий комбінезон (Фото: nstagram.com/llibbygardner)
Літній настрій
Нижче можете побачити ще один варіант, який відмінно підійде для вашого модного літа.
Яскравий комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/lucyandyak)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних магазинів та блогерів: stefaniexlee, lucyandyak, llibbygardner, cahierdetendances, _itz_atena, ga.th.er, 99_cem.1981, riko.406.