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Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністю

Середа 31 липня 2024 07:15
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Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністю З чим носити комбінезони влітку (Фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви раптом ще не маєте у своєму гардеробі практичного комбінезона, саме час це виправити. Ця річ дозволить вам легко "гратися" з поєднаннями та, можливо, навіть трохи змінить ваш звичний стиль.

На які фасони варто звернути увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Бежеві відтінки/oversize

Зверніть увагу на виріб такого фасону, оскільки він дозволить зробити трендовий аутфіт і при цьому не позбавлятиме вас комфорту. Додайте актуальне взуття, майку чи футболку, які вдало поєднаються з основною річчю.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюБежевий комбінезон (Фото: instagram.com/riko.406)

Темно-синій денім

Це - вічна класика, яка залишається на піку популярності і є бажаною серед модниць. Її "зірковість" полягає у тому, що вона дозволяє експериментувати зі стилем - від спортивного до більш вишуканого - все буде залежати від взуття та аксесуарів, які ви підберете.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюМодний комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/99_cem.1981)

Квіткові принти

Якщо ж хочете чогось максимально легкого та жіночного, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Додайте зручні босоніжки, аксесуари та не забудьте про укладку.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюКомбінезон з квітковим принтом (Фото: instagram.com/ga.th.er)

Яскраві принти

Якщо ж ви із тих, хто любить виділятися з натовпу та вражати своєю епатажністю, придивіться до цього вбрання. Оберіть комбінезон з тваринним принтом, підкресліть його білою футболкою, аксесуарами, а також зручним взуттям.

Білий - постійний тренд

Якщо білий - один із ваших улюблених кольорів, зверніть увагу на цю річ. Вона відмінно передає легкий літній настрій та дозволяє почуватися стильно і комфортно. Залишайте одну шлейку комбінезона непристебнутою, аби створити легкий ефект недбалості.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюБілий модний комбінезон (Фото: instagram.com/_itz_atena)

Ще кілька варіантів

Також придивіться до деніму у дрібну білу полоску та білосніжного комбінезона, який по всій довжині оздоблений квітами. Такі речі дозволяють максимально фантазувати з образами та обирати щось собі під настрій. Головне - вдало підібрати інші елементи образу, аби він виглядав повноцінним та навіть багатошаровим.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюТрендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюВаріанти образів з комбінезонами (Фото: instagram.com/cahierdetendances)

Короткий комбінезон

Ще одна знахідка літнього сезону, яка дозволяє бути в тренді та стилізувати образи. Не бійтесь додавати футболки чи майки з принтами, а також яскраві сумочки, щоб розбавити вбрання насиченими відтінками.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюТрендовий комбінезон (Фото: nstagram.com/llibbygardner)

Літній настрій

Нижче можете побачити ще один варіант, який відмінно підійде для вашого модного літа.

Трендова знахідка цього літа. Модні комбінезони, які вразять вас своєю практичністюЯскравий комбінезон на літо 2024 (Фото: instagram.com/lucyandyak)

Також почитайте, з чим носити шорти-бермуди, які залишаються на піку популярності цього літа.

А ще візьміть собі на замітку 5 ідей трендового манікюру на короткі нігті.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних магазинів та блогерів: stefaniexlee, lucyandyak, llibbygardner, cahierdetendances, _itz_atena, ga.th.er, 99_cem.1981, riko.406.

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