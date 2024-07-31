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Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностью

Среда 31 июля 2024 07:15
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Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностью С чем носить комбинезоны летом (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Если вы вдруг еще не имеете в своем гардеробе практичного комбинезона, самое время это исправить. Эта вещь позволит вам легко "играть" с сочетаниями и, возможно, даже немного изменит ваш привычный стиль.

На какие фасоны следует обратить внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бежевые оттенки/oversize

Обратите внимание на изделие такого фасона, поскольку оно позволит сделать трендовый аутфит и при этом не лишит вас комфорта. Добавьте актуальную обувь, майку или футболку, которые удачно будут сочетаться с основной вещью.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюБежевый комбинезон (Фото: instagram.com/riko.406)

Темно-синий деним

Это - вечная классика, которая остается на пике популярности и является желанной среди модниц. Ее "звездность" заключается в том, что она позволяет экспериментировать со стилем - от спортивного до более изысканного - все будет зависеть от обуви и аксессуаров, которые вы подберете.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюМодный комбинезон на лето 2024 года (Фото: instagram.com/99_cem.1981)

Цветочные принты

Если хотите чего-то максимально легкого и женственного, обратите внимание на следующий возможный вариант. Добавьте удобные босоножки, аксессуары и не забудьте про укладку.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюКомбинезон с цветочным принтом (Фото: instagram.com/ga.th.er)

Яркие принты

Если же вы из тех, кто любит выделяться из толпы и поражать своей эпатажностью, присмотритесь к этому наряду. Выберите комбинезон с животным принтом, подчеркните его белой футболкой, аксессуарами и удобной обувью.

Белый - постоянный тренд

Если белый - один из ваших любимых цветов, обратите внимание на эту вещь. Она отлично передает легкое летнее настроение и позволяет чувствовать себя стильно и комфортно. Оставляйте одну подтяжку комбинезона непристегнутой, чтобы создать легкий эффект небрежности.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюБелый модный комбинезон (Фото: instagram.com/_itz_atena)

Еще несколько вариантов

Также присмотритесь к дениму в мелкую белую полоску и белоснежному комбинезону, который по всей длине украшен цветами. Такие вещи позволяют максимально фантазировать с образами и выбирать что-нибудь себе под настроение. Главное - удачно подобрать другие элементы образа, чтобы он выглядел полноценным и даже многослойным.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюТрендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюВарианты образов с комбинезонами (Фото: instagram.com/cahierdetendances)

Короткий комбинезон

Еще одна находка летнего сезона, позволяющая быть в тренде и стилизовать образы. Не бойтесь добавлять футболки или майки с принтами, а также яркие сумочки, чтобы разбавить наряды насыщенными оттенками.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюТрендовый комбинезон (Фото: nstagram.com/llibbygardner)

Летнее настроение

Ниже можете увидеть еще один вариант, который отлично подойдет для вашего модного лета.

Трендовая находка этого лета. Модные комбинезоны, которые поразят вас своей практичностьюЯркий комбинезон на лето 2024 (Фото: instagram.com/lucyandyak)

Также почитайте, с чем носить шорты-бермуды, которые остаются на пике популярности этим летом.

А еще возьмите себе на заметку 5 идей трендового маникюра на короткие ногти.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных магазинов и блогеров: stefaniexlee, lucyandyak, libbygardner, cahierdetendances, _itz_atena, ga.th.er, 99_cem.1981, riko.406.

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