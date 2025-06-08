Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложки

У літньому сезоні набирає популярності новий кулінарний тренд - салат із черешнею та сиром. Страву відзначають за її оригінальний смак і користь для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cooking.
Основні інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Руколу та черешню помийте та обсушіть на рушнику. З черешні приберіть кісточки, а м’якоть розріжте навпіл.
Горіхи подрібніть та підсушіть на сухій сковороді.
З'єднайте разом оцет, сіль, перець та оливкову олію.
Помістити руколу в миску і збризніть лимонним соком і олією. Все перемішайте. Додайте черешню, козячий сир і полийте соусом, 2 ч. л. буде достатньо. Перемішайте й посипте горіхами перед подачею на стіл.
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