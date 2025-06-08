Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложки

Салат з черешньою та сиро: простий рецепт

Основні інгредієнти:

рукола - 200 г

ч ерешня - 100 г

- 100 г к озячий сир - 100 г

- 100 г мигдаль або фісташки - 50 г

л имон, сік

о лія оливкова Extra Virgin - 10 мл

- 10 мл бальзамічний оцет - 1 ч.л

Легкий спосіб приготування

Руколу та черешню помийте та обсушіть на рушнику. З черешні приберіть кісточки, а м’якоть розріжте навпіл.

Горіхи подрібніть та підсушіть на сухій сковороді.

З'єднайте разом оцет, сіль, перець та оливкову олію.

Помістити руколу в миску і збризніть лимонним соком і олією. Все перемішайте. Додайте черешню, козячий сир і полийте соусом, 2 ч. л. буде достатньо. Перемішайте й посипте горіхами перед подачею на стіл.

Салат з черешнею та сиром (фото: cook.me)