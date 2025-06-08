Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложки

Салат с черешней и сыром: простой рецепт

Основные ингредиенты:

руккола - 200 г

черешня - 100 г

- 100 г козий сыр - 100 г

- 100 г миндаль или фисташки - 50 г

лимон, сок

масло оливковое Extra Virgin - 10 мл

- 10 мл бальзамический уксус - 1 ч.л

Легкий способ приготовления

Рукколу и черешню помойте и обсушите на полотенце. Из черешни уберите косточки, а мякоть разрежьте пополам.

Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде.

Соедините вместе уксус, соль, перец и оливковое масло.

Поместите рукколу в миску и сбрызните лимонным соком и маслом. Все перемешайте. Добавьте черешню, козий сыр и полейте соусом, 2 ч. л. будет достаточно. Перемешайте и посыпьте орехами перед подачей на стол.