Тренд весни 2025 - шкіряний плащ: Леся Нікітюк показала модний фасон
Навесні 2025 року в тренди знову повертається один із найстильніших і найуніверсальніших елементів гардероба - шкіряний плащ. Цей тренд поєднує в собі як елегантність класики, так і сучасний підхід до моди.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як такий плащ носить популярна українська телеведуча Леся Нікітюк.
Який плащ обрала Леся Нікітюк
Ведуча стежить за модними трендами та має свій стиль. Так, для однієї з фотосесій вона обрала плащ наймоднішого відтінку сезону - бургунді, або, як його ще називають, бордо, або колір гнилої вишні.
Леся Нікітюк створила total look: довгий шкіряний плащ вона доповнила напівпрозорими колготками такого ж кольору, а також слінгбеками з вузьким носком.
Зазначимо, що з таким плащем можна носити як короткі спідниці та сукні, так і в довжині міді та максі.
Леся Нікітюк показала образ зі шкіряним плащем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Чому шкіряний плащ знову в моді
Злиття стилів
Шкіряний плащ став символом елегантності, але у 2025 році дизайнери пропонують нові інтерпретації, граючи з текстурами, відтінками та довжинами. Це дає змогу інтегрувати його як у класичний, так і в більш молодіжний або урбаністичний стиль. Сьогодні шкіряний плащ може бути як лаконічним і строгим, так і прикрашеним нестандартними деталями.
Стійкість до погодних умов
Навесні 2025 року шкіряний плащ - це не тільки модно, а й практично. Легка і міцна шкіра захищає від дощу, вітру і мінливої весняної погоди, при цьому зберігаючи стильний зовнішній вигляд.
Екологічність і технології
Сучасні матеріали, як-от екошкіра та інноваційні тканини, роблять шкіряні плащі більш стійкими до впливу зовнішнього середовища і водночас більш екологічними. Багато брендів почали використовувати альтернативні види шкіри, що відповідає вимогам стійкої моди.
Нікітюк показала, як носити шкіряний плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Як носити шкіряний плащ у 2025 році
Класика з сучасним акцентом
Один з найпопулярніших варіантів - довгий шкіряний плащ у стилі 70-х, який можна поєднувати з вузькими джинсами, високими чобітьми та простими білими футболками. Це універсальний і стильний образ на кожен день.
Короткий плащ
Для сміливіших - короткий шкіряний плащ, який ідеально пасуватиме до шкіряних штанів або спідниці міді, а також до кросівок або масивних черевиків. Такий стиль підходить для міського образу і створить цікавий контраст з елегантною шкірою.
Деталі на межі авангарду
Трендові моделі шкіряних плащів у 2025 році можуть містити незвичні деталі, як-от асиметричні подоли, декоративні застібки, об'ємні рукави або бахрому. Вони надають плащу більш грайливого і свіжого вигляду.
Монохромність і колір
У 2025 році шкіряні плащі в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бежевий), як і раніше, будуть популярними, але також у тренді яскраві й насичені кольори - наприклад, насичений бордовий, глибокий зелений або навіть пастельні відтінки.
Багатошарові образи
Шкіряний плащ ідеально поєднується з багатошаровими комплектами. Спробуйте носити його поверх світлого трикотажного светра і широких штанів або додати до образу шарф і стильні аксесуари.
Нікітюк показала, як носити шкіряний плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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