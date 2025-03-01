Тренд весни 2025 - шкіряний плащ: Леся Нікітюк показала модний фасон

Навесні 2025 року в тренди знову повертається один із найстильніших і найуніверсальніших елементів гардероба - шкіряний плащ. Цей тренд поєднує в собі як елегантність класики, так і сучасний підхід до моди.

Який плащ обрала Леся Нікітюк

Ведуча стежить за модними трендами та має свій стиль. Так, для однієї з фотосесій вона обрала плащ наймоднішого відтінку сезону - бургунді, або, як його ще називають, бордо, або колір гнилої вишні.

Леся Нікітюк створила total look: довгий шкіряний плащ вона доповнила напівпрозорими колготками такого ж кольору, а також слінгбеками з вузьким носком.

Зазначимо, що з таким плащем можна носити як короткі спідниці та сукні, так і в довжині міді та максі.



Леся Нікітюк показала образ зі шкіряним плащем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Чому шкіряний плащ знову в моді

Злиття стилів

Шкіряний плащ став символом елегантності, але у 2025 році дизайнери пропонують нові інтерпретації, граючи з текстурами, відтінками та довжинами. Це дає змогу інтегрувати його як у класичний, так і в більш молодіжний або урбаністичний стиль. Сьогодні шкіряний плащ може бути як лаконічним і строгим, так і прикрашеним нестандартними деталями.

Стійкість до погодних умов

Навесні 2025 року шкіряний плащ - це не тільки модно, а й практично. Легка і міцна шкіра захищає від дощу, вітру і мінливої весняної погоди, при цьому зберігаючи стильний зовнішній вигляд.

Екологічність і технології

Сучасні матеріали, як-от екошкіра та інноваційні тканини, роблять шкіряні плащі більш стійкими до впливу зовнішнього середовища і водночас більш екологічними. Багато брендів почали використовувати альтернативні види шкіри, що відповідає вимогам стійкої моди.



Нікітюк показала, як носити шкіряний плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як носити шкіряний плащ у 2025 році

Класика з сучасним акцентом

Один з найпопулярніших варіантів - довгий шкіряний плащ у стилі 70-х, який можна поєднувати з вузькими джинсами, високими чобітьми та простими білими футболками. Це універсальний і стильний образ на кожен день.

Короткий плащ

Для сміливіших - короткий шкіряний плащ, який ідеально пасуватиме до шкіряних штанів або спідниці міді, а також до кросівок або масивних черевиків. Такий стиль підходить для міського образу і створить цікавий контраст з елегантною шкірою.

Деталі на межі авангарду

Трендові моделі шкіряних плащів у 2025 році можуть містити незвичні деталі, як-от асиметричні подоли, декоративні застібки, об'ємні рукави або бахрому. Вони надають плащу більш грайливого і свіжого вигляду.

Монохромність і колір

У 2025 році шкіряні плащі в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бежевий), як і раніше, будуть популярними, але також у тренді яскраві й насичені кольори - наприклад, насичений бордовий, глибокий зелений або навіть пастельні відтінки.

Багатошарові образи

Шкіряний плащ ідеально поєднується з багатошаровими комплектами. Спробуйте носити його поверх світлого трикотажного светра і широких штанів або додати до образу шарф і стильні аксесуари.



Нікітюк показала, як носити шкіряний плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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