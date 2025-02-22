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Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми

Субота 22 лютого 2025 11:00
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Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Біла сорочка - це універсальний і незамінний елемент гардероба, який можна стилізувати для створення найрізноманітніших образів. Вона підходить для роботи, повсякденних прогулянок і навіть вечірніх виходів. Головне - знати, з чим її поєднувати, щоб мати стильний і актуальний вигляд.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим її носить колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріуска і блогерка Христина Горняк.

Перший варіант

Для виходу у світ блогерка обрала, на перший погляд, строгий стиль: чорні штани прямого крою та білу сорочку. Носити такий образ можна самостійно або накинути в холодну пору року пальто, пуховик чи шубу зі штучного хутра.
Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми
Як носити білу сорочку показала Христина Горняк (скриншот)

Однак щоб зробити цей лук вечірнім, вона одягла поверх сорочки чорний топ на бретельках з об'ємними елементами, а також розстебнула сорочку знизу, щоб образ став більш розслабленим.
Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми
Христина Горняк показала цікаву ідею стилізації (скриншот)

Другий варіант

Другий варіант стилізації Горняк показала з білою сорочкою, під яку одягла напівпрозорий лонгслів. Поверх неї - спідницю міні бежевого відтінку з поясом контрастного чорного кольору. Краї сорочки вона залишила так, щоб вони виглядали з-під спідниці. Завершити стильний лук вона вирішила непомітною прикрасою на шиї та масивними сережками.
Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми
Христина Горняк показала цікаву ідею стилізації сорочки (скриншот)

Такий варіант образу можна доповнити як стильними чоботами-козаками, так і грубими черевиками на шнурівці, а зверху накинути довге пальто.
Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми
Христина Горняк показала, як носити сорочку (скриншот)

Як ще можна носити білу сорочку навесні 2025 року

Сорочка як верхній одяг

Що поєднувати: біла сорочка + легкий топ або футболка + штани або шорти

Порада: носіть сорочку не застібаючи, як легку куртку. Це створить розслаблений і модний образ у стилі вуличної моди. Для завершення використовуйте модні аксесуари, такі як великі сережки або годинник.

Вечірній образ зі шкіряними аксесуарами

Що поєднувати: біла сорочка + шкіряна спідниця або штани + високі підбори + клатч.

Порада: вечірній образ можна доповнити чорними або темними аксесуарами, такими як шкіряна сумка або сережки. Це додасть елемент гламуру і створить більш вечірній стиль.

З сукнею-комбінацією

Що поєднувати: біла сорочка оверсайз + сукня-комбінація (шовкова або атласна) + туфлі на підборах.

Порада: біла сорочка оверсайз, яку можна носити поверх сукні-комбінації, додасть цікавий контраст і створить стильний і романтичний образ.

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