Тренд весны 2025 - кожаный плащ: Леся Никитюк показала модный фасон
Весной 2025 года в тренды снова возвращается один из самых стильных и универсальных элементов гардероба - кожаный плащ. Этот тренд сочетает в себе как элегантность классики, так и современный подход к моде.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как такой плащ носит популярная украинская телеведущая Леся Никитюк.
Какой плащ выбрала Леся Никитюк
Ведущая следит за модными трендами и имеет свой стиль. Так, для одной из фотосессий она выбрала плащ в самом модном оттенке сезона - бургунди или, как его еще называют, бордо или цвет гнилой вишни.
Леся Никитюк создала total look: длинный кожаный плащ она дополнила полупрозрачными колготками такого же цвета, а также слингбеками с узким носком.
Отметим, что с таким плащом можно носить как короткие юбки и платья, так и в длине миди и макси.
Леся Никитюк показала образ с кожаным плащом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Почему кожаный плащ снова в моде
Слияние стилей
Кожаный плащ стал символом элегантности, но в 2025 году дизайнеры предлагают новые интерпретации, играя с текстурами, оттенками и длинами. Это позволяет интегрировать его как в классический, так и в более молодежный или урбанистичный стиль. Сегодня кожаный плащ может быть как лаконичным и строгим, так и украшенным нестандартными деталями.
Устойчивость к погодным условиям
Весной 2025 года кожаный плащ - это не только модно, но и практично. Легкая и прочная кожа защищает от дождя, ветра и переменчивой весенней погоды, при этом сохраняя стильный внешний вид.
Экологичность и технологии
Современные материалы, такие как эко-кожа и инновационные ткани, делают кожаные плащи более устойчивыми к воздействию внешней среды и при этом более экологичными. Многие бренды начали использовать альтернативные виды кожи, что отвечает требованиям устойчивой моды.
Никитюк показала, как носить кожаный плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Как носить кожаный плащ в 2025 году
Классика с современным акцентом
Один из самых популярных вариантов - длинный кожаный плащ в стиле 70-х, который можно сочетать с узкими джинсами, высокими сапогами и простыми белыми футболками. Это универсальный и стильный образ на каждый день.
Короткий плащ
Для более смелых - короткий кожаный плащ, который идеально будет смотреться с кожаными брюками или юбкой миди, а также с кроссовками или массивными ботинками. Такой стиль подходит для городского образа и создаст интересный контраст с элегантной кожей.
Детали на грани авангарда
Трендовые модели кожаных плащей в 2025 году могут включать необычные детали, такие как асимметричные подолы, декоративные застежки, объемные рукава или бахрому. Они придают плащу более игривый и свежий вид.
Монохромность и цвет
В 2025 году кожаные плащи в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бежевый) по-прежнему будут популярны, но также в тренде яркие и насыщенные цвета - например, насыщенный бордовый, глубокий зеленый или даже пастельные оттенки.
Многослойные образы
Кожаный плащ идеально сочетается с многослойными комплектами. Попробуйте носить его поверх светлого трикотажного свитера и широких брюк или добавить к образу шарф и стильные аксессуары.
Никитюк показала, как носить кожаный плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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