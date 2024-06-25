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Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образ

Вторник 25 июня 2024 18:00
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Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образ Фото: Андре Тан рассказал, как собрать джинсовый лук (instagram.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Образы из денима сейчас находятся на пике популярности. В этом году он является настоящим мастхевом, подходящим для любого события: прогулки, свидания или отпуск.

Как собрать тотальный джинсовый образ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост украинского дизайнера Андре Тана в Instagram.

Как создать модный джинсовый образ

Джинсовый комплект

Самый простой способ примерить на себя джинсовый образ - это приобрести готовый комплект. Не нужно волноваться с подбором верха и низа, искать удачное сочетание цветов, ведь все уже подобрано за вас. Вам только остается добавить удачную обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть свой стиль и настроение.

Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образДжинсовый корсет

Если вы хотите создать эффектный и интригующий джинсовый образ, попробуйте добавить к нему корсет. Он прекрасно подчеркнет ключицы и зону декольте, а подчеркнуть эффект помогут объемные колье, многослойные бусы или броский кулон на тонкой цепочке.

Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образРасслабленный крой для создания вашего комфорта

Свободная посадка и расслабленный крой сейчас остается актуальным, конкурируя с женственными силуэтами. Это отличный вариант для неторопливых прогулок и комфортных путешествий. Чтобы фигура не выглядела бесформенной, подчеркните талию или совмещайте широкий низ с облегающим верхом, советует дизайнер.

Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образСоздавайте акценты в образе

Если джинсовый образ кажется вам скучным, расставьте яркие акценты: добавьте цветную обувь, сумку в тон, ремень или пояс, головной убор, массивные украшения и солнцезащитные очки.

Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образНе бойтесь сочетать цвета

Градиенты и принты выглядят смело и привлекают внимание. При этом совсем не обязательно собирать вещи одного комплекта. К примеру, если верх с принтом, то низ пусть будет однотонным, очень классно это выглядит.

Тренд сезона. Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образ

Ранее Андре Тан рассказал, как носить самый трендовый цвет этим летом - белый.

Напомним, что Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом.

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