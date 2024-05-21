Андре Тан розказав, які речі будуть модними цього літа: кольори та фасони
В Україні вже зовсім скоро почнеться літо, тому треба готувати свій гардероб до спекотних днів, щоб бути в тренді.
Які наймодніші кольори та фасони цього сезону, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дизайнера Андре Тана в Instagram.
Наймодніші кольори та фасони літа 2024
Колір вершкового масла
Тренд на червоний колір поступово відходить. Цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий. Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі.
Летючі (легкі) тканини
Легкі тканини - це основа літнього гардероба. Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність.
Білизняний стиль
Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра - все це буде в моді цього літа. Не забувайте також про баланс. Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними брюками або грубими черевиками.
Спідниці-балони
Спідниці-балони все ще в тренді. Їх можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.
Флористика (квітковий принт)
Цього сезону буде в моді не тільки квітковий принт, а й 3-D квіти та аксесуари у формі квітів. Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті.
Нагадаємо, що Андре Тан показав, як світові дизайнери надихнулись українською культурою.
Також дизайнер розповідав, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль.