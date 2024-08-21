Тренд чи необхідність? Лікар пояснив, чи треба всім приймати вітамін D

Фото: Чи треба всім приймати вітамін D (freepik.com)

Для ситуацій, коли можливий позитивний вплив додавання вітаміну D на стан здоров'я, медики рекомендують прийом різних доз залежно від віку і стану.

Чи треба всім приймати вітамін D, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Кому треба приймати вітамін D Це стосується дітей і підлітків (від 1 до 18 років), людей віком 75 років і старше, вагітних, а також людей з переддіабетним станом. Для інших вікових груп рекомендується дотримуватися добових доз, встановлених Інститутом медицини. Лікар показав, що виявлені переваги та дози, які використовувалися в дослідженнях:



Вік від 1 до 18 років: Для запобігання рахіту і потенційного зниження ризику інфекцій дихальних шляхів.

Використані дози в дослідженнях варіювалися від 300 до 2000 МО (7,5 до 50 мкг), з приблизною середньою дозою 1200 МО (30 мкг) на день. Вік 75 років і старше: Потенційне зниження ризику смертності.

Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 400 до 3333 МО (10 до 83 мкг), з приблизною середньою дозою 900 МО (23 мкг) на день. Вагітні: Потенційне зниження ризику прееклампсії (стан підвищення тиску під час вагітності), внутрішньоутробної смертності (смерть плода в утробі), передчасних пологів, низької ваги при народженні та неонатальної смертності (смерть немовляти в перші 28 днів життя).

Використані дози в дослідженнях варіювалися від 600 до 5000 МО на день (15 до 125 мкг), з приблизною середньою дозою 2500 МО (63 мкг) на день. Люди з переддіабетом: Зниження ризику прогресування до діабету.

Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 842 до 7543 МО (21 до 189 мкг), з приблизною середньою дозою 3500 МО на день (88 мкг). Інші вікові групи повинні дотримуватися рекомендацій, які передбачають прийом 600 МО (15 мкг) на день для людей віком від 19 до 69 років, та 800 МО (20 мкг) для людей віком від 70 років,

400-600 МО для дітей першого року життя