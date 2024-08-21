Тренд чи необхідність? Лікар пояснив, чи треба всім приймати вітамін D
Для ситуацій, коли можливий позитивний вплив додавання вітаміну D на стан здоров'я, медики рекомендують прийом різних доз залежно від віку і стану.
Чи треба всім приймати вітамін D, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.
Кому треба приймати вітамін D
Це стосується дітей і підлітків (від 1 до 18 років), людей віком 75 років і старше, вагітних, а також людей з переддіабетним станом. Для інших вікових груп рекомендується дотримуватися добових доз, встановлених Інститутом медицини.
Лікар показав, що виявлені переваги та дози, які використовувалися в дослідженнях:
Вік від 1 до 18 років:
- Для запобігання рахіту і потенційного зниження ризику інфекцій дихальних шляхів.
- Використані дози в дослідженнях варіювалися від 300 до 2000 МО (7,5 до 50 мкг), з приблизною середньою дозою 1200 МО (30 мкг) на день.
Вік 75 років і старше:
- Потенційне зниження ризику смертності.
- Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 400 до 3333 МО (10 до 83 мкг), з приблизною середньою дозою 900 МО (23 мкг) на день.
Вагітні:
- Потенційне зниження ризику прееклампсії (стан підвищення тиску під час вагітності), внутрішньоутробної смертності (смерть плода в утробі), передчасних пологів, низької ваги при народженні та неонатальної смертності (смерть немовляти в перші 28 днів життя).
- Використані дози в дослідженнях варіювалися від 600 до 5000 МО на день (15 до 125 мкг), з приблизною середньою дозою 2500 МО (63 мкг) на день.
Люди з переддіабетом:
- Зниження ризику прогресування до діабету.
- Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 842 до 7543 МО (21 до 189 мкг), з приблизною середньою дозою 3500 МО на день (88 мкг).
Інші вікові групи повинні дотримуватися рекомендацій, які передбачають прийом
- 600 МО (15 мкг) на день для людей віком від 19 до 69 років, та 800 МО (20 мкг) для людей віком від 70 років,
- 400-600 МО для дітей першого року життя
Нагадаємо, що експерт розказав про плюси та ризики дієтичних добавок.
Читайте також, ці чотири правила в їжі допоможуть вам прожити довге та щасливе життя.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.