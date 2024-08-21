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Тренд или необходимость? Врач объяснил, нужно ли всем принимать витамин D

Среда 21 августа 2024 12:24
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Тренд или необходимость? Врач объяснил, нужно ли всем принимать витамин D Фото: Нужно ли всем принимать витамин D (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

Для ситуаций, когда возможно положительное влияние добавления витамина D на состояние здоровья, медики рекомендуют прием разных доз в зависимости от возраста и состояния.

Нужно ли всем принимать витамин D, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Дмитрия Муштина в Instagram.

Кому нужно принимать витамин D

Это касается детей и подростков (от 1 до 18 лет), людей старше 75 лет, беременных, а также людей с преддиабетным состоянием. Для других возрастов рекомендуется соблюдать суточные дозы, установленные Институтом медицины.

Врач показал, что обнаружены преимущества и дозы, которые использовались в исследованиях:

Возраст от 1 до 18 лет:

  • Во избежание рахита и потенциального снижения риска инфекций дыхательных путей.
  • Использованные дозы в исследованиях варьировались от 300 до 2000 МЕ (7,5 до 50 мкг) с примерной средней дозой 1200 МЕ (30 мкг) в день.

Возраст 75 лет и старше:

  • Потенциальное понижение риска смертности.
  • Суточные дозы, использованные в исследованиях, варьировались от 400 до 3333 МЕ (10 до 83 мкг) с примерной средней дозой 900 МЕ (23 мкг) в день.

Беременные:

  • Потенциальное снижение риска преэклампсии (состояние повышения давления во время беременности), внутриутробной смертности (смерть плода в утробе), преждевременных родов, низкого веса при рождении и неонатальной смертности (младенческая смерть в первые 28 дней жизни).
  • Использованные дозы в исследованиях варьировались от 600 до 5000 МЕ в день (15 до 125 мкг) с примерной средней дозой 2500 МЕ (63 мкг) в день.

Люди с преддиабетом:

  • Снижение риска прогрессирования диабета.
  • Суточные дозы, использованные в исследованиях, варьировались от 842 до 7543 МЕ (21 до 189 мкг) с примерной средней дозой 3500 МЕ в день (88 мкг).

Другие возрастные группы должны придерживаться рекомендаций, предусматривающих прием

  • 600 МЕ (15 мкг) в день для людей от 19 до 69 лет, и 800 МЕ (20 мкг) для людей в возрасте от 70 лет,
  • 400-600 МЕ для детей первого года жизни

Напомним, что эксперт рассказал о плюсах и рисках диетических добавок.

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