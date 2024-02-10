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"Тремтіли губи і повіки". Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Субота 10 лютого 2024 09:42
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"Тремтіли губи і повіки". Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Саша Бо та її чоловік Платон Тарнавський опинилася в інфекційному відділенні лікарні. Подружжя пережило сильне отруєння, яке, припускає інфлюенсерка, наклалося на вірус.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Олександри.

Саша Бо опинилася в лікарні

Як поділилася блогерка, її родину "вже тиждень добивають болячки".

"Понеділок почався з температури та ознак отруєння у дітей. Позавчора нас з чоловіком госпіталізували в інфекційну лікарню з діагнозом гостре харчове отруєння з реактивним панкреатитом", - розповідала Саша.

Зараз, каже вона, їм із чоловіком вже краще, однак в одного з її синів з’явилася температура.

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні (фото: instagram.com/sashaabo)

"Дякувати богу, у дітей все проходить легше в десять разів. Бо отруєння лише у нас з чоловіком. У дітей вірус, за ці два дні схудла на 3 кг, і обличчя моє жовтого кольору... Після крапання страшенно болить голова... Ненавиджу хворіти", - зізналася інфлюенсерка.

Також додала, що у дітей з класу її старшого сина однакові симптоми: підвищена температура, нудота, і втрата апетиту.

"Припускаю, що ми з чоловіком підхопили цей вірус і "добили" себе невдалою вечерею. Більше я не приготую болоньєзе ніколи в житті", - заприсяглася блогерка.

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні (фото: instagram.com/sashaabo)

Зі слів Олександри, перед госпіталізацією у неї настільки було погане самопочуття, що вона не могла стояти на ногах.

"Поки дійшла до авто, то сідала на землю разів 6, бо в очах темнота, в роті пісок, а в голові вертольоти", - поділилася Саша.

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні (фото: instagram.com/sashaabo)

"У мене тремтіли навіть губи і повіки. Після крапання вийшла з фразою в голові: "Я живииий", - продовжила зірка.

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні (фото: instagram.com/sashaabo)

Поки інфлюенсерка була в лікарні, сини перебували у свого тата Ігоря Пустовіта, а 2-місячну доньку гляділи бабуся і тітка.

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

&quot;Тремтіли губи і повіки&quot;. Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину

Блогерка Саша Бо опинилася у лікарні (фото: instagram.com/sashaabo)

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