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"Була прикута до ліжка". Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі

П'ятниця 09 лютого 2024 15:41
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"Була прикута до ліжка". Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі Мама Кузьми Скрябіна (фото: (фото: facebook.com/skryabinfond)
Автор: Іванна Пашкевич

Восени минулого року не стало мами легендарного музиканта Кузьми Скрябіна - Ольги Кузьменко. Донька виконавця Барбара вперше розповіла про причину смерті бабусі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дівчини для OBOZ.UA.

Барбара Кузьменко розкрила деталі смерті бабусі

Як зізналася єдина спадкоємиця артиста, це болісна тема для її сім’ї.

Бабуся захворіла несподівано і все розвивалося дуже швидко.

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка…", - поділилася Барбара.

&quot;Була прикута до ліжка&quot;. Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

"Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - додала вона.

Нагадаємо, Ольга Михайлівна все життя працювала вчителькою у Новояворівській музичній школі.

Після трагедії із сином вона неодноразово заявляла журналістам, що за музикантом полювали, а його загибель - не нещасний випадок.

Померла мама Кузьми Скрябіна 23 вересня у віці 76 років. Її поховали поряд із сином.

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