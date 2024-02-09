"Зажав гроші": відома співачка розкрила деталі скандалу з Бебешком
Відома співачка СолоХа розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Володимиром Бебешком. Колись вона починала кар'єру із ним, але потім між артисткою та чоловіком виник скандал.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це СолоХа розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.
"Ти трошки жадібний"
Співачка пригадала, що у минулому працювала з Бебешком. Втім, потім їхні шляхи розійшлися.
"Я хотіла розвивати проект, у нас на той час була я і чотири людини балету. І він для того щоби не платити... Вибач, пане Бебешко, ну ти знаєш, що ти трошки жадібний", - з посмішкою сказала співачка.
"Він просто зажав грошей, він зажимав гроші. Потім я хотіла, щоб в мене був свій власний бенд", - додала вона.
Бебешко ж тоді не хотів витрачати на це гроші. Хоча, зазначає СолоХа, вона постійно виступала на концертах і корпоративах, а тому кошти були.
СолоХа пригадала про конфлікт з Бебешком (фото: instagram.com/soloha_official)
"Йди в самостійне плавання"
Через це потім співачка сама зібрала бенд й почала робити самостійні рухи. Вона записала пісню, яку оцінили й інші продюсери.
"Бебешко тоді сказав: "Солохо, ти занадто, я бачу, самостійна. Ну добре, йди в самостійне плавання але "Солоху" я залишаю собі, а пісні буде співати інша дівчинка, і вона вже у мене є". Але він не знав, що в мене мій перший чоловік - серйозна та розумна людина, яка просто пов'язана з МВС", - заявила співачка.
Скандал вдалося вирішити. СолоХа залишила за собою творчий псевдонім та можливість виконувати пісні. Нині ж вона та Бебешко не мають суперечок, продюсер вітається з артисткою при зустрічі та навіть хвалив те, що вона не закінчила кар'єру.
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