"Зажав гроші": відома співачка розкрила деталі скандалу з Бебешком

Відома співачка СолоХа розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Володимиром Бебешком. Колись вона починала кар'єру із ним, але потім між артисткою та чоловіком виник скандал.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це СолоХа розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

"Ти трошки жадібний"

Співачка пригадала, що у минулому працювала з Бебешком. Втім, потім їхні шляхи розійшлися.

"Я хотіла розвивати проект, у нас на той час була я і чотири людини балету. І він для того щоби не платити... Вибач, пане Бебешко, ну ти знаєш, що ти трошки жадібний", - з посмішкою сказала співачка.

"Він просто зажав грошей, він зажимав гроші. Потім я хотіла, щоб в мене був свій власний бенд", - додала вона.

Бебешко ж тоді не хотів витрачати на це гроші. Хоча, зазначає СолоХа, вона постійно виступала на концертах і корпоративах, а тому кошти були.

СолоХа пригадала про конфлікт з Бебешком (фото: instagram.com/soloha_official)

"Йди в самостійне плавання"

Через це потім співачка сама зібрала бенд й почала робити самостійні рухи. Вона записала пісню, яку оцінили й інші продюсери.

"Бебешко тоді сказав: "Солохо, ти занадто, я бачу, самостійна. Ну добре, йди в самостійне плавання але "Солоху" я залишаю собі, а пісні буде співати інша дівчинка, і вона вже у мене є". Але він не знав, що в мене мій перший чоловік - серйозна та розумна людина, яка просто пов'язана з МВС", - заявила співачка.

Скандал вдалося вирішити. СолоХа залишила за собою творчий псевдонім та можливість виконувати пісні. Нині ж вона та Бебешко не мають суперечок, продюсер вітається з артисткою при зустрічі та навіть хвалив те, що вона не закінчила кар'єру.