"Дрожали губы и веки". Блогерша Саша Бо оказалась в больнице под капельницей и назвала причину
Украинская блогерша Саша Бо и ее муж Платон Тарнавский оказалась в инфекционном отделении больницы. Супруги пережили сильное отравление, которое, предполагает инфлюенсерша, наложилось на вирус.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Александры.
Саша Бо оказалась в больнице
Как поделилась блогерша, ее семью "уже неделю добивают болячки".
"Понедельник начался с температуры и признаков отравления у детей. Позавчера нас с мужем госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом острое пищевое отравление с реактивным панкреатитом", - рассказывала Саша.
Сейчас, говорит она, им с мужем уже лучше, однако у одного из ее сыновей появилась температура.
Блоггерша Саша Бо оказалась в больнице (фото: instagram.com/sashaabo)
"Слава богу, у детей все проходит легче в десять раз. Потому что отравление только у нас с мужем. У детей вирус, за эти два дня похудела на 3 кг, и лицо мое желтого цвета... После капания ужасно болит голова... Ненавижу болеть", - призналась инфлюенсерка.
Также добавила, что у детей из класса ее старшего сына одинаковые симптомы: повышенная температура, тошнота, и потеря аппетита.
"Предполагаю, что мы с мужем подхватили этот вирус и "добили" себя неудачным ужином. Больше я не приготовлю болоньезе никогда в жизни", - поклялась блогерша.
Блоггерша Саша Бо оказалась в больнице (фото: instagram.com/sashaabo)
По словам Александры, перед госпитализацией у нее настолько было плохое самочувствие, что она не могла стоять на ногах.
"Пока дошла до авто, то садилась на землю раз 6, потому что в глазах темнота, во рту песок, а в голове вертолеты", - поделилась Саша.
Блоггерша Саша Бо оказалась в больнице (фото: instagram.com/sashaabo)
"У меня дрожали даже губы и веки. После капания вышла с фразой в голове: "Я живыиий", - продолжила звезда.
Блоггерша Саша Бо оказалась в больнице (фото: instagram.com/sashaabo)
Пока инфлюэнсерша была в больнице, сыновья находились у своего папы Игоря Пустовита, а 2-месячную дочь глядели бабушка и тетя.
Блоггерша Саша Бо оказалась в больнице (фото: instagram.com/sashaabo)
Недавно дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки.
Также известная певица раскрыла детали скандала с Бебешко.