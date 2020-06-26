Требуют вернуть пособие: как в Украине выискивают "нечестных" безработных

В Украине проверяют получателей пособия по безработице и требуют вернуть государству полученные выплаты в случае обнаружения стороннего заработка.

Поиском и выявлением таких фактов занимаются региональные центры занятости. Об этом передают "Вести".

В случае обнаружения нарушений они готовят приказ о возвращении средств, и если получатель пособия по безработице этого не делает, то подают в суд.

После этого к делу уже подключается исполнительная служба.

"Граждане, как правило, скрывают от органов то, что на самом деле работают, а потом приходится возвращать выплаченные им пособия", - заявила замглавы отдела по вопросам регистрации и выплат помощи по безработице Светлана Никитчук.

Также отмечается, что подобных историй достаточно в реестре судебных решений, и как показывает практика, суд становится на сторону государства.

Нередко центры занятости грозят судебным разбирательством даже в очень спорных ситуациях. По словам жительницы Черкасс Юлии Ш., у нее требуют деньги из-за стажировки, которую она не указала как последнее место работы.

"Я стояла на учете четыре месяца. Платили минималку: 400 грн каждый месяц, но не сразу, а по частям. То 60 гривен зайдет, то 150... А в конце мая мне прислали письмо с требованием вернуть 1717 гривен, потому что я якобы соврала о последнем месте работы. Хотя я указала все как есть. Оказалось, что центр занятости придрался к тому, что я один день стажировалась в другой фирме, которая мне не подошла. А я там даже трех часов не проработала. Но самое интересное, что стажировку я проходила за неделю до того, как стать на учет в центр занятости. Теперь они угрожают подать на меня в суд", - рассказывает журналистам издания девушка.

Ранее мы писали о том, что в Раде зарегистрировали новый законопроект, который сможет упростить взыскание с украинцев пенсий, субсидий, льгот и стипендий.

Также сообщалось, что после введения финмониторинга в украинских банках стали требовать у клиентов расписки при снятии денег.