Вимагають повернути допомогу: як в Україні вишукують "нечесних" безробітних

В Україні перевіряють одержувачів допомоги по безробіттю і вимагають повернути державі отримані виплати в разі виявлення стороннього заробітку.

Пошуком і виявленням таких фактів займаються регіональні центри зайнятості. Про це передають "Вести".

У разі виявлення порушень вони готують наказ про повернення коштів, та якщо отримувач допомоги по безробіттю цього не робить, то подають до суду.

Після цього до справи вже підключається виконавча служба.

"Громадяни, як правило, приховують від органів те, що насправді працюють, а потім доводиться повертати виплачені їм допомоги", - заявила заступниця голови відділу з питань реєстрації та виплат допомоги по безробіттю Світлана Нікітчук.

Також зазначається, що подібних історій вдосталь у реєстрі судових рішень, і як показує практика, суд стає на бік держави.

Нерідко центри зайнятості погрожують судовим розглядом навіть в дуже суперечливих ситуаціях. За словами жительки Черкас Юлії Ш., у неї вимагають гроші через стажування, яке вона не вказала як останнє місце роботи.

"Я стояла на обліку чотири місяці. Платили мінімалку: 400 грн щомісяця, але не відразу, а по частинах. То 60 гривень зайде, то 150... А наприкінці травня мені прислали лист з вимогою повернути 1717 гривень, тому що я нібито збрехала про останнє місце роботи. Хоча я вказала все як є. Виявилося, що центр зайнятості присікався до того, що я один день стажувалася в іншій фірмі, яка мені не підійшла. А я там навіть трьох годин не пропрацювала. Але найцікавіше, що я проходила стажування за тиждень до того, як стати на облік у центр зайнятості. Тепер вони погрожують подати на мене до суду", - розповідає журналістам видання дівчина.

Раніше ми писали про те, що у Раді зареєстрували новий законопроект, який зможе спростити стягнення з українців пенсій, субсидій, пільг та стипендій.

Також повідомлялося, що після введення фінмоніторингу в українських банках стали вимагати у клієнтів розписки при знятті грошей.