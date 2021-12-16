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Вимагати гроші можна навіть після гарантійного терміну: як повернути поганий товар

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 19:39
Вимагати гроші можна навіть після гарантійного терміну: як повернути поганий товар Фото: як повернути поганий товар після гарантійного терміну (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Україні неякісний товар можна повернути продавцю під час гарантійного терміну. При цьому є умова, коли можна вимагати гроші навіть після закінчення гарантії.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" у разі виявлення недоліків у товарі протягом встановленого гарантійного терміну покупець має право вимагати:

  • пропорційне зменшення ціни;
  • безкоштовне усунення недоліків товару;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У той же час, якщо усунення нестачі вимагає більше 14 календарних днів - це є підставою вважати такий недолік істотним. Тому покупець має право вимагати:

  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника).

Ми також писали про всі підводні камені і корисні поради, як правильно повернути товар в магазин. При цьому варто врахувати, що є товари, які не підлягають поверненню.

Раніше експерти розповіли, як не влізти в борги через імпульсивні покупки.

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