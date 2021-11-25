Как в "Черную пятницу" не влезть в долги из-за импульсивных покупок: действенные советы

На фоне нынешней "Черной пятницы" в Украине - ежегодной грандиозной распродажи в супермаркетах и бутиках - у покупателей могут разбегаться глаза из-за огромного ассортимента товаров с большущими скидками в торговых точках. Как же воспользоваться выгодными предложениями по максимуму, скупить действительно важное, не растратив на ажиотаже на "вещи для шкафа" весь бюджет и не влезть в долги?

Какие практические правила не стоит забывать при шопинге, чтобы из-за импульсивных покупок не страдать после периода Black Friday от "финансового похмелья" - читайте в материале ниже.

Традиционное составление списка покупок перед походом в маркет считается верным решением. Только в условиях "Черной пятницы" с ее обилием скидок на все-все такая самоорганизация может не дать ожидаемый результат, и ажиотаж способен взять верх.

Что побуждает делать бесполезные покупки

Психологи отмечают, что на подобные спонтанные покупки, даже весьма дорогие, человека может подтолкнуть желание не столько заполучить что-то модное и брендовое, сколько вероятная проблема с самооценкой.

Так, специалисты называют подобный фактор наиболее распространенной причиной импульсивных покупок, что граничит с шопоманией, только при ограниченном бюджете.

По словам психолога Татьяны Павловой, корни необходимости приобрести дорогостоящую вещь при стесненных финансовых возможностях часто берут свое начало в низкой самооценке, передает "Країна здоров'я".

Она отмечает, что в такой ситуации у человека возникает потребность избавиться от мысли - "со мной что-то не так". И одним из способов справиться с этим как раз и бывают необоснованные покупки.

Но важно понимать, что если финансовое состояние не позволяет обойтись без кредитов и долгов, чувство собственной неполноценности может только усилиться.

"Если кредиты растут и финансовая яма углубляется, это поддерживает ощущение, что со мной что-то не так (теперь еще и кредитов полно), а привычный способ справиться с этим ощущением - покупки. Так круг замыкается", - обратила внимание специалист.

"Уловки" для рационального шопинга в "Черную пятницу"

Список желаемых покупок, о котором мы писали выше, можно на семейном консилиуме разделить на несколько категорий. В нем же затем расписать, что из этого:

нужны постоянно;

нужно иногда;

что просто приносит удовольствие, но необходимости - нет.

После этого уместно детальнее изучить бюджет, и наиболее спорные вещи, скорее всего, вскоре будут перечеркнуты в вашем списке.

Еще следует учитывать "фактор магазина" - когда перед глазами масса всевозможных товаров, и руки могут сами к ним тянуться... Но ведь можно совершать шопинг и в интернете - это и в условиях пандемии станет безопаснее, и позволит совершать покупки именно запрашиваемых товаров, минимизировав риски отвлечься на другие.

К тому же онлайн можно и более выгодную скидку легче найти, и время сэкономить.