Треба знати кожному: 5 поширених міфів про цукровий діабет

Діабет стає все дедалі поширеною хворобою серед людей у всьому світі. Тому навколо цієї хвороби вирує багато міфів, які викликають непорозуміння та хибні уявлення.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні фактори, які призводять до розвитку хвороби та які симптоми не можна ігнорувати.
За словами нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош, вуглеводи - це основне
джерело енергії, чудове джерело вітамінів групи B, мінералів, харчових волокон. Тому відмовлятися від них повністю не потрібно.
Зокрема, варто надавати перевагу лише складним.
Це доволі поширений міф, у який досі вірить багато людей. При діабеті солодощі можна їсти, питання лише в кількості.
Цукор, цукерка до чаю чи шматочок торта самі по собі не викликають діабет. Важливо, щоб солодощі були частиною харчування, а не її основою.
Міф виник через думку "там же фруктоза, природні цукри". Насправді це інше, ніж додані цукри.
У фруктах є не лише цукор, а й клітковина, вітаміни та мінерали.
"Британська асоціація діабету (BDA) наголошує, що люди з діабетом повинні включати фрукти до збалансованої дієти", - йдеться у повідомленні.
Експерт зазначила, що в сучасних рекомендаціях з харчування для людей з діабетом цієї поради немає.
"А якщо банан поєднуємо в прийомі їжі з білком чи жиром, наприклад, горішками, просто заспокою тих, хто зважає на ГІ - він буде нижчим, їжте на здоров'я", - додала Дорош.
Насправді хворі на діабет мають їсти так, як і звичайні люди, збалансовано включаючи всі 5 груп продуктів.
Дієтолог Наталія Самойленко зазначила, що потрібно правильно харчуватись. Потрібно їсти цільну їжу, а не оброблені продукти.
Включіть в раціон більше свіжих овочів та фруктів Зменшіть доданий цукор, солі та рафіновані вуглеводи в раціоні.
Окрім того, варто слідкувати за вагою тіла - займайтесь фізичними навантаженнями та уникати стресів.
Також потрібно стежити за рівнем глюкози у крові та відмовтесь від шкідливих звичок.
До перших ознак діабету 2-типу дієтолог віднесла:
"Цукровий діабет 2 типу можна контролювати, але краще його не допустити! Харчуйтесь правильно, спіть не менше 7 годин, займайтеся фізичною активністю і будьте здорові", - додала експерт.
Раніше ми повідомляли, як розпізнати діабет за крок до його розвитку.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінки нутриціолога Ольги Дорош та дієтолога Наталії Самойленко.