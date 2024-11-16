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Надо знать каждому: 5 распространенных мифов о сахарном диабете

5 мифов о диабете, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диабет становится все более распространенной болезнью среди людей во всем мире. Поэтому вокруг этой болезни бурлит много мифов, вызывающих недоразумения и ложные представления.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных факторах, приводящих к развитию болезни, и которые симптомы нельзя игнорировать.

5 мифов о диабете

Людям с диабетом нельзя есть углеводы

По словам нутрициолога и физиолога Ольги Дорош, углеводы - это основное
источник энергии, отличный источник витаминов группы B, минералов, пищевых волокон. Потому отказываться от них полностью не нужно.

В частности, следует отдавать предпочтение только сложным.

Диабетикам запрещено есть сладкое

Это довольно распространенный миф, в который до сих пор верят многие. При диабете сладости можно есть, вопрос только в количестве.

Сахар, конфета к чаю или кусочек торта сами по себе не вызывают диабет. Важно, чтобы сладости были частью питания, а не ее основой.

При диабете нельзя есть фрукты

Миф возник по мнению "там же фруктоза, природные сахара". На самом деле это другое, чем добавленные сахара.

Во фруктах есть не только сахар, но и клетчатка, витамины и минералы.

"Британская ассоциация диабета (BDA) отмечает, что люди с диабетом должны включать фрукты в сбалансированную диету", - говорится в сообщении.

Бананы и виноград нельзя есть

Эксперт отметила, что в современных рекомендациях по питанию для людей с диабетом этого совета нет.

"А если банан сочетаем в приеме пищи с белком или жиром, например, орешками, просто успокою тех, кто считается с ГИ - он будет ниже, ешьте на здоровье", - добавила Дорош.

Есть специальная диета для людей с диабетом

На самом деле больные диабетом должны есть так же, как и обычные люди, сбалансировано включая все 5 групп продуктов.

Как защититься от диабета

Диетолог Наталья Самойленко отметила, что нужно правильно питаться. Необходимо есть цельную пищу, а не обработанные продукты.

Включите в рацион больше свежих овощей и фруктов. Уменьшите добавленный сахар, соли и рафинированные углеводы в рационе.

Кроме того, следует следить за весом тела - занимайтесь физическими нагрузками и избегать стрессов.

Также нужно следить за уровнем глюкозы в крови и откажитесь от вредных привычек.

К первым признакам диабета 2-типа диетолог отнесла:

  • сухость во рту и повышенная жажда
  • ﻿﻿частое мочеиспускание
  • ﻿﻿сильная усталость
  • ﻿﻿повышенный аппетит
  • ﻿﻿затуманивание зрения
  • ﻿﻿онимение рук и ног, ощущение "ползания муравьев"
  • ﻿﻿частые инфекции, особенно мочевыделительных путей и кожи
  • ﻿﻿плохое заживление ран

"Сахарный диабет 2 типа можно контролировать, но лучше его не допустить! Питайтесь правильно, спите не менее 7 часов, занимайтесь физической активностью и будьте здоровы", - добавила эксперт.

Ранее мы сообщали, как распознать диабет в шаге от его развития.

Читайте также о 5 продуктах, снижающих уровень сахара в крови.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы нутрициолога Ольги Дорош и диетолога Натальи Самойленко.

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