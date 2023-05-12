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Названо 5 продуктів харчування, які знижують рівень цукру в крові

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П'ятниця 12 травня 2023 20:48
Названо 5 продуктів харчування, які знижують рівень цукру в крові Які продукти допоможуть уникнути діабету (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для людей з діабетом важливим життєвим фактором є контроль рівня цукру в крові. Деякі продукти харчування можуть тимчасово знизити рівень цукру в крові й поліпшити самопочуття.

Про це повідомила дієтолог Наталія Тарапата в Instagram.

Квасоля

За словами фахівця, певні дослідження підтвердили ефект зниження абсорбції глюкози, схожий на ефект акарбози (препарат, який використовується в Європі при діабеті).

Такий продукт здатна утримувати здоровий рівень глюкози.

Оцет яблучний

Використовувався народною медициною при діабеті до появи ліків. Дієтолог каже, що він має здатність до зниження глюкози в крові, рівня інсуліну та тригліцеридів.

Також він здатен підвищувати використання глюкози клітинами м‘язів та оптимізувати дію інсуліну.

Куркума

Куркума знижує ризик переходу переддіабету у діабет при регулярному застосуванні у їжу.

Насіння льону

Окрім інших своїх властивостей здатне знижувати глюкозу в крові та рівень глікації. Варто замочити його попередньо перед вживанням, або перемолоти у кавомолці для оптимального засвоєння.

Насіння чіа

За словами експерта, підтверджена здатність насіння чіа знижувати рівні глюкози в крові.

Раніше ми називали ранні ознаки діабету 2 типу, які найчастіше ігнорують.

Також ми писали, що часте вживання кави впливає на ризик розвитку діабету.

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