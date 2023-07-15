"Треба було скинути тягар із себе": Дантес вперше назвав причину розриву з Дорофєєвою

Чому розлучилась зіркова пара

Володимир і Надя прожили 10 років у шлюбі й раптово оголосили про своє розлучення у березні 2022 року. Майже відразу стало відомо, що Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а з його екс-дружиною Дашею зав'язав стосунки Дантес. До цього пари тісно дружили.

"10 років я жив тим, що є якась ідилія. Що ти будуєш ідеальну родину для себе, а через три роки - для Instagram. І ти не відчуваєш, коли ти починаєш це робити - всі навколо кажуть: "Ой ви така ідеальна пара, ви ніколи не сваритесь на людях..." І ти думаєш, дійсно, підлаштовуєшся під це. Починаються думки - ми класний проєкт під назвою "родина", чи ми дійсна родина?" - розповів Дантес.

Також він пояснив, чому вони повідомили про свій розрив на початку війни.

"Мені треба було скинути хоча б один тягар з себе. У нас й так незрозумілості відбувалися в країні, ці всі історії, і в сім'ї усе незрозуміло. Якась зайва відповідальність на тобі лежить і хотілося цього позбутися. Не хотілося брехати і лицемірити. Ми сказали і нам стало легше", - пояснив артист.

Додамо, що у січні 2022 року Дантес дав велике інтерв'ю Єфросиніній і тоді навіть не натякнув на те, що у нього у стосунках з Дорофєєвою почались проблеми. Тоді він підтримував "картинку ідеальної сім'ї".

Чи спілкується Дантес з екс-коханою

Дантес розповів, що він із Дашею Кацуріною знали про те, що Надя і Міша готувались до весілля, але їх не запросили на святкування. Також він зазначив, що не спілкується з екс-дружиною.

"Ми з Надею не спілкуємось... Я вже все пережив, у мене немає образ. Все норм..." - заявив артист.

При цьому він зізнався, що у перший період після розриву він мав причини злитись та ображатись. Але вже зараз у нього настав етап прийняття.

На запитання Маші, чи був його найбільший біль пов'язаний із тим, що новим обранцем Наді став його друг - Міша, Дантес відповів наступне.

"Звісно, але це неправильне формулювання. Так само як і те, що кажуть у ЗМІ, що ми просто помінялись парами. Це не так..." - обурився Дантес.

Володимир і Надя були у шлюбі 10 років (фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva)