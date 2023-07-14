"Я роблю свою роботу": Дантес сказав Єфросиніній, чому не воює

Співак і стендапер Володимир Дантес пояснив, чому він не захищає Україну на фронті від російських окупантів і чи не соромно йому за це.

Чому Дантес не воює

На запитання Єфросиніною, як він справляється з відчуттям сорому за те, що артист не на фронті і чи взагалі воно у нього виникає, артист відповів наступне.

"Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди - гризти себе за те, що я не з ними (військовими - ред.), чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... " - зізнався артист.

При цьому він додав, що раніше у нього були такі думки, але вже зараз їх нема.

"Я просто роблю свою роботу і не замислююсь про те, які думки на мене накидує суспільство", - заявив Дантес.

Також артист розповів, що навіть самі військові під час його виступів на передовій говорять йому займатись тим, що він робить, адже він має великий ресурс своїми концертами збирати гроші допомогу армії.

Також Дантес розповів, як проходили його виступи для наших захисників на Донеччині.

"Ми були в містечку за 5 кілометрів від передової, а там якраз почався танковий бій. Ми тут концерт даємо, там за вікном прильоти йдуть, а військові слухають нас і не реагують навіть на вибухи", - каже артист.

Зазначимо, що Дантес весною поїхав на Донеччину і влаштував там концерт для українських військових. Після цього співак закликав усіх зірок виступити на фронті і так підтримати наших захисників.

Дантес під час поїздки на Донеччину (фото: Instagram.com/vladimirdantes)