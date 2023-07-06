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Даша Кацуріна красномовним фото вперше відреагувала на чутки про розрив з Дантесом

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Четвер 06 липня 2023 14:52
Даша Кацуріна красномовним фото вперше відреагувала на чутки про розрив з Дантесом Даша прокоментувала чутки про розрив (фото: instagram_com_vladimirdantes)
Автор: Наталя Коваль

Близько року українська дизайнерка Даша Кацуріна і співак Володимир Дантес будують романтичні стосунки. Однак нещодавно мережею поширилися чутки про розрив пари.

Як Даша прокоментувала розрив стосунків та чи справді це так - читайте в матеріалі Styler.

Чи справді пара розірвала стосунки

Попри чутки про розрив знаменитостей Даша у своєму Instagram показала, як мило говорить з Володимиром по відеозв'язку.

"Нє, ось де мій", - написала Кацуріна.

Пара нині знаходиться на відстані, Володимир - в Україні, а Даша з дітьми - в Польщі. Кілька днів тому вона повідомила в Instagram, що її життя у Варшаві - це діти та робота.

Даша Кацуріна красномовним фото вперше відреагувала на чутки про розрив з Дантесом

Кацуріна та Дантес говорять по відеозв'язку (фото: instagram.com/dasha_katsurina/)

Чому виникли плітки

28 червня Дантес святкував своє 35-річчя. Даша Кацуріна не привітала коханого публічно. У травні Володимир публічно привітав кохану з днем народження та зізнався їй у почуттях. Очікувалося, що і Даша відповість схожим привітанням. Шанувальники на це звернули увагу та подумали, що пара розірвала стосунки.

До того ж ще 26 червня в Telegram-каналі Кацуріної з'явилася фотографія з брелком у формі серця.

"Поки що сама собі не зробиш приємно - ніхто не зробить", - так підписала світлину Даша.

Дантес та Кацуріна розбіглися? З'явилися натяки на розрив

Фото: Telegram Даші Кацуріної

Роман Кацуріної та Дантеса

Рік тому відразу дві відомі пари заявили про розрив - це Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, а також Міша та Даша Кацуріни. Пари дружать та відпочивають разом.

Через деякий час стало відомо, що у Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. Після цього Дантес та Даша Кацуріна також зізналися, що вони у стосунках.

Раніше ми писали про те, Надя Дорофєєва таємно вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

Також читайте, як виглядала Даша Кацуріна до шлюбу та зустрічі з Дантесом.

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Дантес звезды шоу-бизнеса