"Надо было сбросить бремя с себя": Дантес впервые назвал причину разрыва с Дорофеевой

Почему рассталась звездная пара

Владимир и Надя прожили 10 лет в браке и внезапно объявили о своем разводе в марте 2022 года. Почти сразу же стало известно, что Дорофеева начала встречаться с Мишей Кацуриным, а с его экс-женой Дашей завязал отношения Дантес. До этого пары тесно дружили.

"10 лет я жил тем, что есть какая-то идиллия. Что ты строишь идеальную семью для себя, а через три года - для Instagram. И ты не чувствуешь, когда ты начинаешь это делать - все вокруг говорят: "Ой вы такая идеальная пара, вы никогда не ссоритесь на людях..." И ты думаешь, действительно, подстраиваешься под это. Начинаются мысли - мы классный проект под названием "семья", или мы настоящая семья?" - рассказал Дантес.

Также он объяснил, почему они сообщили о своем разрыве в начале войны.

"Мне нужно было сбросить хотя бы одно бремя с себя. У нас и так непонятности происходили в стране, все эти истории, и в семье все непонятно. Какая-то лишняя ответственность на тебе лежит и хотелось этого избавиться. Не хотелось врать и лицемерить. Мы сказали и нам стало легче", - объяснил артист.

Добавим, что в январе 2022 года Дантес дал большое интервью Ефросининой и тогда даже не намекнул, что у него в отношениях с Дорофеевой начались проблемы. Тогда он поддерживал "картинку идеальной семьи".

Общается ли Дантес с экс-возлюбленной

Дантес рассказал, что он с Дашей Кацуриной знали о том, что Надя и Миша готовились к свадьбе, но их не пригласили на празднование. Также он отметил, что не общается с экс-женой.

"Мы с Надей не общаемся... Я уже все пережил, у меня нет обид. Все норм..." - заявил артист.

При этом он признался, что в первый период после разрыва у него были причины злиться и обижаться. Но уже сейчас у него наступил этап принятия.

На вопрос Маши, была ли его самая большая боль связана с тем, что новым избранником Нади стал его друг - Миша, Дантес ответил следующее.

"Конечно, но это неправильная формулировка. Так же, как и то, что говорят в СМИ, что мы просто поменялись парами. Это не так..." - возмутился Дантес.

Владимир и Надя были в браке 10 лет (фото: Instagram.com/nadyadorofeeva)