Травма ребра: участница Танцы со звездами сделала неожиданное признание

Анна Ризатдинова рассказала о травме ребра (фото: коллаж РБК-Украина)

Ризатдинова рассказала, что ей мешало на втором прямом эфире танцевального шоу

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова и ее партнер по танцам Александр Прохоров уже второй эфир остаются лидерами на новом сезоне популярного шоу Танцы со звездами 2019. Последнее выступление они посвятили певице Мадонне. Ризатдинова вышла на паркет, несмотря на серьезную травму ребра. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Пара великолепно исполнила танец, и судьи поставили им 29 баллов. При этом пользователи сети часто говорят, что Ризатдиновой легче остальных, потому что она профессиональная гимнастка.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (видео: YouTube/Танці з зірками)

Анна рассказала о том, как ей на проекте помогает гимнастика и о какой постановке она мечтает. Она подчеркнула, что художественная гимнастика никак не связана с бальными танцами. Но Ризатдинова отметила, что ее растяжка помогает в поддержках. Но из-за поддержек она получила травму ребра во втором эфире. Поэтому они с партнером решили упростить поддержки.

Ризатдинова заявила, что перед выступлением во втором эфире они тренировались по пять-шесть часов в день. При этом больше всего она мечтает станцевать румбу. Ей очень хочется, чтобы этот таец был очень горячим.

Напомним, что MARUV на Танцах со звездами ошеломила судей вальсом в латексе.

Ранее сообщалось о том, что TAYANNA высказалась об уходе из Танцы со звездами 2019.