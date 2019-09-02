Травма ребра: учасниця Танці з зірками зробила несподіване зізнання

Ганна Різатдінова розповіла про травму ребра (фото: колаж РБК-Україна)

Різатдінова розповіла, що їй заважало на другому прямому ефірі танцювального шоу

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова та її партнер по танцях Олександр Прохоров вже другий ефір залишаються лідерами на новому сезоні популярного шоу Танці з зірками 2019. Останній виступ вони присвятили співачці Мадонні. Різатдінова вийшла на паркет, незважаючи на серйозну травму ребра. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Пара чудово виконала танець, і судді поставили їм 29 балів. При цьому користувачі мережі часто кажуть, що Ризатдиновой легше за інших, тому що вона професійна гімнастка.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (відео: YouTube/Танці з зірками)

Ганна розповіла про те, як їй на проекті допомагає гімнастика і про який постановці вона мріє. Вона підкреслила, що художня гімнастика ніяк не пов'язана з бальними танцями. Але Різатдінова зазначила, що її розтяжка допомагає в підтримках. Але через підтримки вона отримала травму ребра у другому ефірі. Тому вони з партнером вирішили спростити підтримки.

Різатдінова заявила, що перед виступом у другому ефірі вони тренувалися по п'ять-шість годин на день. При цьому найбільше вона мріє танцювати румбу. Їй дуже хочеться, щоб цей таєць був дуже гарячим.

Нагадаємо, що MARUV на Танцях з зірками приголомшила суддів вальсом у латексі.

Раніше повідомлялося про те, що TAYANNA висловилася про відхід з Танці з зірками 2019.