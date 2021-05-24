Травма на арендованном самокате: эксперты рассказали, когда можно получить компенсацию

По словам адвоката Вадима Володарского, если травмы действительно получены из-за неисправности тормозов самоката, то это - услуга ненадлежащего качества, и потребитель вправе рассчитывать на возмещение материального и морального вреда.

"Проблема, скорее всего, возникнет с тем, чтобы доказать именно такую ​​причину происшествия, поскольку фирма - владелец самоката может утверждать, что самокат был исправен, а это именно клиент не справился с управлением", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что в такой ситуации необходимо вызывать полицию. Если есть травмы, то необходимо требовать открытия уголовного производства, в рамках которого, в частности, может быть проведена техническая экспертиза по исправности самоката.

Кроме того, необходимо выяснить, есть ли страховка у компании-владельца самоката касательно причинения вреда клиенту, и на каких условиях.

"При этом нужно помнить, что электросамокаты, с точки зрения законодательства о дорожном движении, вообще находятся вне правового поля. Нет такого участника дорожного движения, как лицо, движется на самокате. Более того, эта техника в принципе не предназначена для участия в дорожном движении, не имеет соответствующих приспособлений (светотехники и т.д.)", - добавил Володарский.

Адвокат Наталья Гнатуш отметила, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины, аренда самоката, является договором проката (подвид договора найма).

"По общему правилу, арендатор обязан в присутствии арендодателя проверить исправность вещи. Если арендатор в момент передачи вещи в его владение не убедится в ее исправности, вещь считается переданной ему в надлежащем состоянии", - рассказала Гнатуш.

При этом в правилах и условиях проката самокатов часто прописывают, что перед выездом пользователь должен проверить техническое состояние самоката, в частности надежность всех фиксирующих элементов, состояние рамы, руля, его работоспособность, уровень заряда батареи, а также давление воздуха в шинах и исправность освещения и тормозной системы

И в случае, если что-то не удовлетворяет потенциального пользователя он имеет право выбрать другой самокат в прокат.

"В связи с этим, вопрос компенсации, при получении травмы во время поездки может быть актуальным в случае, если пользователем на 100% были выполнены все требования правил и условий проката самокатов, а также соблюдены ПДД", - отметила адвокат.