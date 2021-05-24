Травма на орендованому самокаті: експерти розповіли, коли можна отримати компенсацію

За словами адвоката Вадима Володарського, якщо травми дійсно отримані через несправність гальм самоката, то це - послуга неналежної якості, і споживач має право розраховувати на відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

"Проблема, швидше за все, виникне з тим, щоб довести саме таку причину події, оскільки фірма - власник самоката може стверджувати, що самокат був справний, а це саме клієнт не впорався з керуванням", - зазначив експерт.

Він також розповів, що в такій ситуації необхідно викликати поліцію. Якщо є травми, то необхідно вимагати відкриття кримінального провадження, в рамках якого, зокрема, може бути проведена технічна експертиза щодо справності самоката.

Крім того, необхідно з'ясувати, чи є страховка у компанії-власника самоката щодо заподіяння шкоди клієнту, і на яких умовах.

"При цьому потрібно пам'ятати, що електросамокати, з точки зору законодавства про дорожній рух, взагалі знаходяться поза правовим полем. Немає такого учасника дорожнього руху, як особа, що рухається на самокаті. Більш того, ця техніка в принципі не призначена для участі в дорожньому русі, не має відповідних пристосувань (світлотехніки і т.д.)", - додав Володарський.

Адвокат Наталія Гнатуш зазначила, що відповідно до положень Цивільного кодексу України, оренда самоката, є договором прокату (підвид договору найму).

"За загальним правилом, орендар зобов'язаний у присутності орендодавця перевірити справність речі. Якщо орендар в момент передачі речі в його володіння не переконається в її справності, річ вважається переданою йому в належному стані", - розповіла Гнатуш.

При цьому в правилах і умовах прокату самокатів часто прописують, що перед виїздом користувач повинен перевірити технічний стан самоката, зокрема надійність всіх фіксуючих елементів, стан рами, керма, його працездатність, рівень заряду батареї, а також тиск повітря в шинах і справність освітлення і гальмівної системи

І у випадку, якщо щось не задовольняє потенційного користувача він має право вибрати інший самокат в прокат.

"У зв'язку з цим, питання компенсації, при отриманні травми під час поїздки може бути актуальним у випадку, якщо користувачем на 100% були виконані всі вимоги правил і умов прокату самокатів, а також дотримані ПДР", - зазначила адвокат.