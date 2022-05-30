Вы тратите свое время! Психолог дала советы, которые могут изменить жизнь
Фото: Психолог дала советы, которые изменят вашу жизнь (freepik)
Время от времени порефлексировать для перезагрузки полезно. Однако этот процесс может затянуться на месяцы и даже годы. Ведь понимание того, что вы тратите свою жизнь может прийти не сразу. Так как осознать, что что-то идет не так, как должно было бы?
Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.
Врач назвала признаки того, что вам пора что-то менять, и дала советы, как это сделать.
10 признаков прожигания жизни и советы, как это исправить:
- У вас нет приоритетной цели - будь то здоровье, карьера, отношения.
- Вы живете в "петле" - одинаковые переживания в отношениях, привычки, карьера и тому подобное.
- Вы остаетесь дома при каждой возможности. Так не надо, ведь мир ждет вас за пределами вашего дома.
- Ваше любимое слово "но". "Но я не хочу"; "Но у меня слишком много дел"; "Но это не имеет большого значения". "Но " - это лучшее оправдание что-то не делать.
- Сон милее всего. Ваше любимое место - кровать или диван, вы спите при любой возможности. Вы хотели бы провести целый день под одеялом вместо того, чтобы чувствовать удивительные вещи, которые может предложить жизнь.
- Твоя жизнь "нормальная". "Нормально" - это худший способ описать вашу жизнь. Если вы когда-либо употребляете это слово, вы знаете, что что-то идет не так.
- Вы ждете, пока что-то произойдет. Вы не звоните друзьям, потому что ничего не планировали, и не ходите на разные мероприятия, потому что боитесь попробовать что-то новое.
- Вы часто унижаете себя. Если вы говорите себе, что вы недостаточно умны, чтобы начать бизнес, или что вы слишком стары, чтобы начать новую профессию, или что вы слишком устали, чтобы приложить усилия для реализации вашей мечты - тогда это станет вашей реальностью.
- У вас всегда есть причина бездействовать. Разве не смешно, как некоторые люди говорят, что хотят чего-то, но на самом деле никогда ничего не делают, чтобы это произошло?
- Вы зациклены на своем прошлом. Это полная потеря времени - живите сегодня и думайте о завтра!
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