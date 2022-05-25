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Вот какие мужчины на самом деле привлекают женщин. Психолог раскрыла правду

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 19:00
Вот какие мужчины на самом деле привлекают женщин. Психолог раскрыла правду Фото: Вот какие мужчины на самом деле привлекают женщин (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психолог перечислила ряд качеств, которые женщинам больше всего нравятся в мужчинах. И речь вовсе не о внешности или каких-то манипулятивных приемчиках. Эксперт говорит, что такие черты можно приобретать, нарабатывать и тогда ваша харизма победит любых качков-мачо.

Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.

Будьте уверенными

Когда мужчина заходит в комнату и выдает чувство уверенности, он мгновенно становится привлекательнее. Даже если вы самый красивый мужчина в комнате, отсутствие уверенности может "убить" ваши шансы удержать внимание женщины.

Чувство юмора

Женщины любят мужчину, который умеет смеяться и заставляет их смеяться в ответ. Нет ничего сексуальнее, чем мужчина, который может рассмешить женщину так сильно, что она неудержимо хихикает.

Будьте джентльменом

Вам необязательно одеваться как Джеймс Бонд, но вы должны думать о манерах, когда дело доходит до ухаживания за женщинами. Это значит открывать дверь, впускать женщин первыми, говорить "пожалуйста" и "спасибо" и проявлять уважение.

Интеллект

Интеллект - это сексуально, независимо от пола или предпочтений. Вам не нужно знать "теорию относительности" или иметь IQ более 150, Но по крайней мере "щекотать" клетки мозга женщины интересным разговором.

Целостность и честность

Человек, который имеет порядочность и готов говорить правду и быть честным даже в сложных ситуациях, очень физически привлекателен для женщины. Честность важна, потому что если у вас есть честность, это означает, что вы будете верными и будете уважать женщину.

Ранее психолог рассказала, что если мужчина делает для вас эти вещи, он кричит: "Я люблю тебя!"

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