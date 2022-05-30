Ви марнуєте свій час! Психолог дала поради, які можуть змінити життя
Психолог дала поради, які змінять ваше життя (freepik)
Час від часу порефлексувати задля перезавантаження корисно. Проте цей процес може затягнутися на місяці й навіть роки. Адже розуміння того, що ви марнуєте своє життя може прийти не одразу. То як усвідомити, що щось йде не так, як мало би?
Про це розповіла американський психолог Ширлі Лі, пише Quora.
Лікар назвала ознаки того, що вам час щось міняти, і дала поради, як це зробити.
10 ознак марнування життя і поради, як це виправити:
- У вас немає пріоритетної мети - будь то здоров'я, кар'єра, стосунки.
- Ви живете в "петлі" - однакові переживання у стосунках, звички, кар'єра тощо.
- Ви залишаєтеся вдома при кожній нагоді. Так не треба, адже світ чекає на вас за межами вашого дому.
- Ваше улюблене слово "але". "Але я не хочу"; "Але у мене занадто багато справ"; "Але це не має великого значення". "Але" - це найкраще виправдання щось не робити.
- Сон миліше всього. Ваше улюблене місце - ліжко чи диван, ви спите за будь-якої можливості. Ви хотіли б провести цілий день під ковдрою замість того, щоб відчувати дивовижні речі, які може запропонувати життя.
- Твоє життя "нормальне". "Нормально" - це найгірший спосіб описати ваше життя. Якщо ви коли-небудь вживаєте це слово, ви знаєте, що щось йде не так.
- Ви чекаєте, поки щось станеться. Ви не дзвоните друзям, тому що нічого не планували, і не ходите на різні заходи, тому що боїтеся спробувати щось нове.
- Ви часто принижуєте себе. Якщо ви говорите собі, що ви недостатньо розумні, щоб почати бізнес, або що ви занадто старі, щоб почати нову професію, або що ви занадто втомилися, щоб докласти зусиль для реалізації вашої мрії - тоді це стане вашою реальністю.
- У вас завжди є причина не діяти. Хіба не смішно, як деякі люди кажуть, що хочуть чогось, але насправді ніколи нічого не роблять, щоб це сталося?
- Ви зациклені на своєму минулому. Це повна втрата часу - живіть сьогодні й думайте про завтра!
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