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Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 20:00
Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото) В Киеве большие очереди на маршрутки из-за локдауна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 24 марта, в Киеве из-за локдауна образовались огромные очереди. Это произошло после того, как в транспорте появились ограничения. В салон пускают пассажиров, количество которых не должно превышать 50% мест в салоне.

Снимки больших очередей сделал фотокорреспондент РБК-Украина. Посмотреть их можно ниже в материале.

Так сегодня вечером выглядит остановка маршруток возле метро "Левобережная".

Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)

В Киеве большие очереди на маршрутки возле станции метро "Левобережная" (фото: РБК-Украина)

Также похожая ситуация наблюдается и возле другой станции метро - "Черниговская".

Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)Транспортный коллапс: в Киеве образовались огромные очереди на маршрутки (фото)

В Киеве большие очереди на маршрутки возле станции метро "Черниговская" (фото: РБК-Украина)

Напомним, в столице из-за сложной ситуации с общественным транспортом участились конфликты. Появилось видео, на котором женщина-кондуктор ругается с пенсионером на остановке.

Мужчина был не доволен тем, что женщина носит маску под носом и таким образом нарушает правила карантина. В ответ кондуктор начала грубо материться на пассажиров.

Также сегодня появились кадры, на которых видно, как в Киеве мужчина, пытался заблокировать движение трамвая. Он обиделся за то, что его не пустили в салон.

Мы также писали о том, что в эту субботу, 27 марта, столичные маршрутки подорожают на 2 гривны. Теперь проезд в маршрутках, который стоил 8 гривен, будет 10.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, цены поднимут примерно 30-40% киевских маршруток.

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