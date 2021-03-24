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В Киеве из-за локдауна в общественном транспорте участились конфликты: творится какое-то безумие

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 16:12
В Киеве из-за локдауна в общественном транспорте участились конфликты: творится какое-то безумие В Киеве во время карантина в общественном транспорте действуют ограничения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в период жесткого карантина участились случаи конфликтов в общественном транспорте, работающий с ограничениями - в салон пускают пассажиров, количество которых не должно превышать 50% мест в салоне.

Видео одного из инцидентов опубликовано 24 марта в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На кадрах видно, как женщина-кондуктор ругается с пенсионером на остановке. Мужчина возмущается, что та носит маску под носом - тем самым нарушая правила карантина. В ответ кондуктор грубо материлась на пассажиров. Транспорт стал и не продолжал движение из-за конфликтной ситуации, разобраться в которой прибыли полицейские.

"В Киеве сейчас творится какое-то безумие в общественном транспорте. На остановках стоит полиция, люди не могут нормально уехать, у всех сдают нервы.
При этом, если в ближайшее время эпидситуация с коронавирусом в столице улучшится, жесткие ограничения могут снять раньше 9 апреля", - говорится в описании к ролику.

Видео снял очевидец происшествия, после чего кадры ушли в сеть (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!).

Видео: В Киеве кондуктор в троллейбусе не прикрыла нос маской и материлась на пассажиров

Также сегодня появились кадры, как в Киеве мужчина, пытаясь "удержать" трамвай и заблокировать его движение, идет перед транспортом по рельсам. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По всей видимости, житель столицы просто не попал в салон из-за ограничений на количество пассажиров, и в сердцах решил не пускать трамвай вообще никуда. Ролик сняли свидетели инцидента.

"Осторожно, нецензурная брань! Люди продолжают беситься из-за ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте. Один из таких случаев удалось заснять на Петра Запорожца, где мужчина, которого не пустили в салон, в знак протеста начал просто идти по путям", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве мужчина пытался блокировать движение трамвая и шел перед ним по рельсам

Отметим, что ранее сегодня сообщалось про транспортный коллапс в Киеве из-за карантина - в районе Окружной дороги отчаявшиеся люди не могли никуда уехать.

Добавим также, что в Киеве могут остановить маршрутки из-за ситуации с лодауном, когда пассажиры лезут в драку, и даже конфликтуют с полицейскими.

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