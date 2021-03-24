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Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 20:00
Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото) У Києві великі черги на маршрутки через локдаун (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 березня, в Києві через локдаун утворилися величезні черги. Це сталося після того, як у транспорті з'явилися обмеження. В салон пускають пасажирів, кількість яких не повинна перевищувати 50% місць в салоні.

Знімки великих черг зробив фотокореспондент РБК-Україна. Подивитися їх можна нижче в матеріалі.

Так сьогодні виглядає зупинка маршруток біля метро "Лівобережна".

Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)

В Києві великі черги на маршрутки біля станції метро "Лівобережна" (фото: РБК-Україна)

Також схожа ситуація спостерігається і біля іншої станції метро "Чернігівська".

Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)Транспортний колапс: у Києві утворилися величезні черги на маршрутки (фото)

В Києві великі черги на маршрутки біля станції метро "Чернігівська" (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, в столиці через складну ситуацію з громадським транспортом почастішали конфлікти. З'явилося відео, на якому жінка-кондуктор лається з пенсіонером на зупинці.

Чоловік був не задоволений тим, що жінка носить маску під носом і таким чином порушує правила карантину. У відповідь кондуктор почала грубо матюкатися на пасажирів.

Також сьогодні з'явилися кадри, на яких видно, як у Києві чоловік намагався заблокувати рух трамвая. Він образився за те, що його не пустили в зал.

Ми також писали про те, що в цю суботу, 27 березня, столичні маршрутки подорожчають на 2 гривні. Тепер проїзд у маршрутках, який коштував 8 гривень, буде 10.

За словами голови Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, ціни піднімуть приблизно 30-40% київських маршруток.

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